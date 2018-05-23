台灣東海岸大地藝術節 下月29日創藝登場

2018年05月23日 15:51 中時 王思慧

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，擴大辦理第四屆「2018台灣東海岸大地藝術節」，將於6月29日下午4時於都歷遊客中心盛大展開，本次藝術節活動包含「藝術家駐地創作」、「月光•海音樂會」、「開放藝術工作室」及「創藝市集」等，受邀參與的駐地創作藝術家及表演藝術團體皆屬國內外重量級的當代藝術家，喜愛人文、藝術、音樂及美食的朋友們，可到東海岸來趟山與海的藝術之旅。

觀光局表示，「東海岸大地藝術節」從2015年首辦迄今，廣獲各界好評，為強化台灣與國際連結，第四屆的「台灣東海岸大地藝術節」以「島群之間」作為主題，延續2017年「潮間共生」策展理念為主架構之延伸，以宏觀的視野探索論述台灣作為泛太平洋文化母島卻被自己遺忘的「海洋性」。

本屆策展人李韻儀提及，我們穿上的第一件衣服，是太平洋的風，在山海之間穿梭，在島群之間跳躍，所有的一切都是大自然給予的，我們只是咀嚼、轉譯，將那些東海岸本來就存在的美好原因，用藝術的各種形式聯結及展現。本次駐地創作作品為符合「島 群之間」主題及東海岸風情與景觀，邀請來自國內外藝術家至東海岸展開為期一個多月的駐地創作，希望以藝術家之眼具體化無形文化資產，藉此探索台灣東海岸的「太平洋美學」，持續與世界對話。

本次特邀金曲得主以莉.高露與桑布伊，擔任本屆代言人，並將以莉.高露創作的母語歌曲「海浪」作為活動主題曲，重新詮釋台灣這座島嶼的山與海，廣邀世界各地的旅人一同感受東海岸豐富多元又獨特的太平洋生活美學。

12位國內外藝術家將於5月至8月間進駐東海岸沿線據點部落進行創作，藝術家其作品分布，拉黑子.達立夫-都歷園區；林鴻文-樟原橋遊憩區；安聖惠-寧埔遊憩區；饒愛琴-加路蘭遊憩區；黃志偉-都歷園區；眼蟲計畫（呂沐芢＋焦聖偉）-都歷園區；張和民-齒草休憩區；另外特別邀請來自紐西蘭毛利族的當代藝術家George Nuku(喬治.努庫)，將在都歷與民眾及志工朋友，共同創作出屬於南島族群海洋文化對話的作品。

第二位則是澳洲大偶製作先驅，擅長與社區合作共同創作的藝術家Daniele Poidomani(丹尼爾.普多曼尼)；第三位則是在日本當代藝術具有影響力、並曾參與 2017札榥國際藝術節的藝術家Testuya Umadia(梅田哲也)；最後是來自東京藝術大學的視覺藝術博士Maiko Sugano(菅野麻衣子)，曾參與2016年參與東海岸大地藝術節的創作，當時作品「歸」深受遊客及媒體青睞，本次也在都歷遊客中心有新的創作。

除了靜態藝術品展覽之外，從2016年開始辦理的「月光‧海音樂會」，以精采的節目及浪漫悠閒的氛圍，在都歷園區打造成戶外展演空間，選定於滿月之際，將東海岸特有的「月升」景致融入其中，有如大型的天然劇場，獲得參與民眾及表演者極大肯定。今年更以「島群合唱，航向世界」為號召，希望有更多遊客能一同參與這「以地為席、以天為蓋、以海為幕、以月光海為伴」的音樂饗宴。7場次的音樂會分別以「海洋的祝福、海洋的禮讚」(6月29-30日)、「島嶼藍調、島嶼聲浪、島嶼搖擺」(7月27-29日)、「浪遊海灣、潮騷無盡」(8月25-26日)為不同主題，並邀請國內外個人與表演團體參與演出。

音樂會還包括知名表演團體杵音文化藝術團、零捌玖舞團、台東大學音樂系音原獻樂團、東華大學爵士樂團、阿努、達卡鬧+馬蓋丹、胡德夫、舒米恩、阿爆、南王姊妹花、阿洛+南島演唱家、萬芳+王榆鈞、生祥樂團、野薑花男孩、漂流出口、昊恩、吳汶芳、陳建年等知名表演團隊 ; 本年更進一步邀請曾經獲得英國愛丁堡藝術節邀請，來自印尼蘇門答臘省的國寶級舞團Nan Jombang Dance company以及愛爾蘭INFERNO火舞團，以及日本北海道少數民族-愛奴族的Marawraw樂團等，一同high翻音樂會。

透過與在地連結，塑造藝術網路平台，聚集東部文化能量並連結到世界，由藝術家開放自己的工作空間作為藝文展演場域，擴大活動效益增加遊程精采度，特徵選出8間開放藝術工作室，分別為石梯窯、台11藝術工作室、94雜貨舖、好的創意工作室、巴賴、王郁雯、米麻岸工作室以及來自蘭嶼的德瓦拉，並從6月1日至8月31日，每週五、六、日下午定時開放，並有小型展演市集、工作坊DIY體驗等。

除了「藝術家駐地創作」、「月光．海音樂會」及「開放藝術工作室」等主軸活動，今年同時規劃「藝術微旅行」、「大地藝術護照」、「創藝市集」等系列活動。提供「月光．海音樂會」限定免費接駁服務與大地藝術節暨月光海導覽專車。更進一步與旅行社共同推出相關遊程，包含親親旅行社合作的「大地藝術節台東、綠島、蘭嶼自由行」遊程(即日起開始販售) ；熊樂旅行社的「大地藝術月光海之旅」二日、三日套裝行程與國旅卡方案(5月23日起開始販售)。另將與香港中國旅行社合作共同搭配長線套票自由行行程，並於香港、新加坡、馬來西亞、中國等販售點獨家販售「大地藝術護照」，除整合藝術節活動內容、藝術微旅行建議、乘車票券(台灣好行–東部海岸線一日券等)及旅遊資訊外，更重要的是本年度的大地藝術護照與120家在地業者結盟，提供累計高達近5萬元的折扣優惠。

「2018台灣東海岸大地藝術節」詳細資訊可至東管處網站：www.eastcoast-nsa.gov.tw/或藝術節活動網站www.teclandart.tw查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Ngaayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

(中時 )