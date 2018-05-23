台灣最棒 NO.1？赴陸台生道出殘忍真相

2018年05月23日 15:54 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台灣學生赴陸求學，近來引發熱議，甚至傳出高中校長遭到中央關切。一名在廣州念書的台灣高中生，近日在大陸《天涯論壇》發表他在當地生活的心得與感受，娓娓道來台灣人不自覺的真相，引起兩岸網友廣大共鳴，有台灣網友感慨，「想不到真相如此殘忍」。

根據環球網報導，這名來自高雄的學生，目前在廣東東莞的台灣學校就讀高二，因父親之前在廣州的台資企業工作，因此他一出生就常往返兩岸，廣州、上海、台北、高雄都待過。他表示，自己對於兩岸的看法，肯定比許多沒來過大陸的台灣人要客觀。

他指出，台灣這幾年仇陸心態嚴重，他在台灣讀國中時，充分感受到同學對大陸的敵意，同學會問他「大陸是不是很落後？街上到處都很髒？」久而久之他已懶得辯解，只好故意說「對對對，大陸就是這樣，很爛很髒你們都不要去，台灣最棒NO.1。」

但他後來發現台灣並沒有自己想像中的那麼好，在大陸，他看到眾多人向上的精神，以及一個朝氣蓬勃的社會，至於需要教育及金錢來改善的素質，現在大陸這兩樣都有了，接下來就靠時間。他呼籲台灣年輕人「早點醒醒，不要活在過去和被洗腦的狀態裡」。

這番言論意外引來不少網友贊同，紛紛留言「謝謝你說出真相」、「所謂讀萬卷書不如行萬里路」、「台灣民眾對大陸的無知，到現在仍是普遍現象」、「臺灣整天就是選票，經濟、文化和科技都被邊緣化，太畸形了！」

(中時電子報)