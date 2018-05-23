不滿白牌車搶客　小黃塞爆交通部

2018年05月23日 16:03 中時 陳祐誠

全民計程車司機聯誼會總會下午號召司機至交通部，抗議Uber透過租賃車鑽漏洞載客，且白牌車群組猖獗，政府遲遲拿不出制裁方式，傳統計程車業生意大受影響，數百名司機高喊「賀陳旦，下台！」

數百台計程車下午開始在交通部周圍仁愛路、信義路、杭州南路集結，聯誼會號稱有3000輛車響應，不過警方預估約600至800輛。

聯誼會總會長吳正坤說，Uber與白牌車叫車群組，這2年削價競爭衝擊了傳統計程車產業，業績下滑約4成，司機收入從3萬多元，降到剩不到2萬元，他們最不滿的是交通部的不作為，明明有發可依，卻拿人力不足當理由，這點讓司機們無法接受。

台北市計程車駕駛工會理事長鄭力嘉指出，台中市政府曾估計，台中地區有8000輛白牌車到處載客，那更何況是台北市，他認為至少有1萬輛以上。

鄭力嘉也說，計程車司機背景有重重限制，有特殊前科的人無法過關，但Uber的租賃車模式卻不受此規範，「都是載客，憑什麼不一樣？」他強調台灣代顧駕駛的美意，已被Uber扭曲。

公路總局運輸組組長劉育麟表示，地下叫車群組透過通訊軟體LINE攬客，去年4月至今抓到27件、裁罰金額280萬元，小客車租賃裁罰110件、金額144萬5000元，這還不包括各地方政府取締，並非抗議者所說的「政府不作為」。劉也透露取締難處，只要有人搭乘後蒐證檢舉，該帳號就會黑掉，包括介紹人整群都會被踢出去，執法作業非常困難。

Uber則發出聲明，公司與本地合法交通運輸業者合作，包括租賃車業者和計程車業者，遵循法令以提供安全、可靠、有效率的交通搭乘選擇，且僅與合法登記的夥伴合作，沒有參與任何違法的群組。

(中時 )