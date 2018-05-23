世足》連出局球隊也有？瑞銀分析義大利奪冠機率1.6％

義大利在世足歐洲區附加賽被瑞典淘汰，未料在瑞銀的世足分析竟然復活。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導
沒有晉級的義大利在瑞銀的世足奪冠分析報告中（紅色註記），奪冠率1.6％排名第11位。（網路翻攝）

4屆冠軍「藍衫軍」義大利在資格賽出局，堪稱本屆世足賽最大遺珠，未料瑞銀財富管理首席投資辦公室（CIO）運用計量經濟學工具，以電腦程式推算本屆可能的冠軍得主，義大利竟以1.6％的奪冠率排名第11位，被網友譏為「沒得踢的球隊也能奪冠」？

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然而仔細去看這份評估報告，原來列入義大利是有「但書」的。報告中提到，有許多國家無緣俄羅斯世足賽，最可惜的莫過於義大利，過去他們只缺席過兩屆，第一次還是因為烏拉圭太遠不想去。

「我們希望4年後能見到義大利，畢竟世界盃少了他們就是不太一樣。」瑞銀或許是太喜歡藍衫軍，這次分析索性讓義大利「復活」，與在附加賽淘汰他們的瑞典一起放在F組，才會跑出1.6％的奪冠機率。

瑞銀推出世足特刊供投資人參考。（網路翻攝）

然而，即使義大利當時晉級，依世界排名也是在第2檔次，不可能跟同檔次的墨西哥同組。瑞銀團隊這樣的設定，義大利人或許會覺得稍微安慰，但也真的只是「『義』廂情願」而已。

在瑞銀的分析報告中，衛冕者德國的奪冠率高達24％，遠勝巴西的19.8％與西班牙的16.1％。不過類似的報告僅供參考，瑞銀上屆預測的頭號奪冠熱門為巴西隊，最後在4強慘遭德國7比1羞辱，最後僅獲第4名。

(中時電子報)

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