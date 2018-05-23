苗市公所募集愛心認養路燈 1盞1年500元

苗栗市長邱炳坤歡迎更多熱心企業和民眾，加入認養路燈行列。（陳慶居攝）

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苗栗市現有路燈8000多盞，每年路燈電費支出高達500萬元，106年度認養數為5390盞，路燈認養比率約68％，經費專款專用，市公所23日邀集熱心認養的企業、街頭藝人和個人，出面呼籲更多民眾加入認養行列，獻給市民及家人一條安全回家的路。

苗栗市長邱炳坤表示，市公所在溫馨的5月推出「愛心路燈認養」活動，希望照亮市民平安回家的路，募集的認養費專款一定專用，除繳納電費和維護路燈外，另陸續完成4000多盞路燈裝設節能LED及陶瓷附金屬燈具，期待今年認養數再突破，把路燈全面汰換成節能燈具，以節能減碳。

公園路燈管理所長邱義鴻表示，長春石化、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業、王府大飯店等在地企業，總是愛心滿滿的認養市內上百盞路燈，大力支持市公所；個人部分，中苗里邱信雄里長更連續10年認養120盞、功維敘街頭藝人高良奇3年多年來也不間斷地每月認養6盞路燈，企業及民眾的愛心，點亮了內心深處的光明，更點亮了苗栗全市。

邱義鴻指出，市公所會繕寫愛心造型貼紙黏貼路燈桿上，認養200盞以上者另製作大型點燈牌以示感謝，市公所歡迎機關團體、公司行號及民眾踴躍認養路燈，有意者只要向里鄰長或公園路燈管理所登記即可，每盞1年500元，可自行指定認養地點及盞數，並依認養人意願於路燈桿上張貼認養人名號。

(中時 )

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