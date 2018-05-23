雲霄飛車能治腎結石？美研究：坐後座效果更好

2018年05月23日 16:28 中時電子報 戴安瑋

根據美國學術單位的研究，發現坐雲宵飛車能治腎結石。圖為台北兒童新樂園魔法星際飛車。（張立勳翻攝）

很多人曾因腎結石而疼痛難耐，科學的養生保健林慶順教授今表示，根據美國學術單位的研究，發現坐雲霄飛車能治腎結石，且坐後座效果會比前座更好，建議腎結石患者不妨試試。

林慶順今在《聯合元氣網》發文表示，美國整療協會期刊2016年刊登一篇很有趣的研究報告，作者是Dr. Mitchell及Dr. Wartinger，他們用3D打印機製作了一個矽膠腎盞模型；然後將三顆取自一位病患的結石，以尿液灌進模型，這三顆結石的大小分別是4.5，13.5，及64.6毫米立方。

他們將結石腎盞模型放在背包裡，到奧蘭多的迪斯尼樂園乘坐Big Thunder Mountain Railroad雲霄飛車。然後，根據結石的體積，在腎盞的位置，及雲霄飛車的前後座位，來分析結石的流出率。

結果，結石流出率與雲霄飛車座位有關，不論結石體積大小或在腎盞的位置，坐在雲霄飛車前座的流出率是4/24（17%），坐在雲霄飛車後座的流出率是23/36（64%）。

林慶順說，雖然報告沒解釋為什麽後座比前座的效果好，但他上網查，發現許多資訊都說後座的速度比較快，比較刺激。如果您有腎結石的苦惱，不妨去坐雲霄飛車，說不定真能治好。但是，一定記得要坐在後面的位置。

(中時電子報)