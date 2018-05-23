華山南屯天使站18年慶　忠勇社區服務站成立

2018年05月23日 17:31 中時 黃國峰

華山基金會23日舉行南屯天使站建站18週年感恩音樂會暨忠勇社區服務站成立啟動儀式，音樂會帶來長輩們耳熟能詳的懷舊歌曲，現場熱鬧又溫馨。（黃國峰攝）

華山基金會23日舉行南屯天使站建站18週年感恩音樂會暨忠勇社區服務站成立啟動儀式，受華山照顧，重拾信心的徐伯伯自告奮勇演奏口琴，露出靦腆笑容。（黃國峰攝）

華山基金會南屯天使站至今已成立18年，服務了超過284位的在地獨居與弱勢長輩， 23日舉辦建站18週年感恩音樂會暨忠勇社區服務站成立的啟動儀式，長輩們聽著惠來扶輪社帶來的懷舊歌曲演奏，個個笑開懷。

台糖公司一直以來與各單位合作，提供社會關懷與服務，剛好在南屯區忠勇路有閒置空間，與華山基金會合作，成立忠勇社區服務站，台糖副總洪火文表示，台糖鼓勵來加油站加油的民眾可以捐贈點數，受贈單位就可以收集來的點數換取所需的物資。也藉由天使站在地的專業服務，分享與提供長照2.0的福利資源，讓社區民眾能夠快速獲得需要的資訊，希望與華山天使站的睦鄰合作計畫，一同打造長輩第二個家並建構更完善的社區關懷網絡。

活動中有個徐伯伯，多年前生意失敗意志消沈，華山基金會自100年開始服務，讓他重拾信心，開幕音樂會上自告奮勇打頭陣，表演吹口琴，贏得滿堂彩，另外惠來扶輪社帶來長笛、薩克斯風演奏、嶺東大學學生社團帶來吉他及小提琴的表演，現場熱鬧又溫馨。

華山基金會成立於民國88年，為服務更多弱勢長輩，全台已成立383個愛心天使站，台中則有30個天使站，服務近2200位獨居長輩，免費提供在地失能、失智、失依等三失長輩關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、護甲服務、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務。

(中時 )