電影《暴動之城》 贈票活動

電影《暴動之城》。

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中時電子報
綜合報導
6/1【暴動之城】電影正式預告│丹尼爾克雷格 X 荷莉貝瑞，別讓你的家人陷入動亂之中！

一位充滿愛心、堅強善良的單親媽媽蜜莉（荷莉貝瑞飾演），收留了八位無家可歸的孩子，並計畫收留更多孩子。她們居住在全是非裔、拉丁裔與韓裔居民的社區當中，鄰居歐比（丹尼爾克雷格飾演）是這個社區唯一的白人住戶。這段期間，一位非裔平民被四位警察以不當武力對待，不過這四位警察卻被法院無罪釋放，此舉讓社區中的不滿與憤怒達到顛峰，進而引發一連串暴動。這使得蜜莉不得不與歐比聯手合作，設法在混亂的環境中保護她的孩子們，並將孩子安全帶回家…。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)回答：「 為什麼想看《暴動之城》呢？」

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2.贈票獎項：電影交換券2張

◎ 得獎公佈：5/28 (一)下午1點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：5月28日下午1點起至5月29日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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