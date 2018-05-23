電影《暴動之城》 贈票活動

2018年05月23日 18:00 中時電子報 綜合報導

6/1【暴動之城】電影正式預告│丹尼爾克雷格 X 荷莉貝瑞，別讓你的家人陷入動亂之中！

一位充滿愛心、堅強善良的單親媽媽蜜莉（荷莉貝瑞飾演），收留了八位無家可歸的孩子，並計畫收留更多孩子。她們居住在全是非裔、拉丁裔與韓裔居民的社區當中，鄰居歐比（丹尼爾克雷格飾演）是這個社區唯一的白人住戶。這段期間，一位非裔平民被四位警察以不當武力對待，不過這四位警察卻被法院無罪釋放，此舉讓社區中的不滿與憤怒達到顛峰，進而引發一連串暴動。這使得蜜莉不得不與歐比聯手合作，設法在混亂的環境中保護她的孩子們，並將孩子安全帶回家…。

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領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)