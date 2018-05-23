499之亂 電信業者恐遭勞動部罰8000萬元

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先前中華電信等電信業者因辦理499元吃到飽低價促銷，造成許多門市延長營業時間，產生勞工超時工作的爭議，勞動部職安署於5月11日函請各地方勞動機關主動進行勞檢，並於今日公布結果，共有117項次違反了勞動法令，估計最高可裁罰8195萬元。

根據勞動部今日公布的違規項次，中華電信為37項次，最高可罰2425萬元；中華電信100％持股之的公司宏華國際公司為47項次，最高可罰3515萬元；神腦國際企業公司為20項次，最高可罰1295萬元；台灣大哥大公司為5項次，最高可罰245萬元；遠傳電信公司為7項次，最高可罰615萬元；台灣之星電信公司也有1項次，最高可罰100萬元。

不過，勞動部對於違規案例，將通知其限期改善，並給予一周時間陳述意見，事後會再依違法事證予以處分，因此8195萬元是依照法令可裁罰的最高金額加總，並非最後實際開罰金額。

勞動部職安署長鄒子廉表示，由於裁罰數字隨時都可能會改變，可能今天講了要裁罰多少，明天地方政府又有所更新，所以勞動部僅先對外公布違法項次。鄒子廉強調，業者延長營業時間，最重要的是加班費要給付給勞工，職安署預計7月會再複查，了解加班費有沒有確實給付，以確保勞工權益。

(中時 )

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