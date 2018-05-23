勵進號啟用 台灣在海洋科學研究大躍進

2018年05月23日 16:51 中時 劉宥廷

台灣最大海洋研究船「海研五號」2014年國慶日沉沒，科技部國家實驗研究院籌建「勵進( Legend )」取代，23日在高雄亮相正式啟用。(劉宥廷攝)

勵進號總噸位2629噸、全長76公尺，巡航速度可達12節，滿載船況下能滿足海上30天的作業要求。(劉宥廷攝)

台灣最大海洋研究船「海研五號」2014年國慶日沉沒，科技部國家實驗研究院籌建「勵進( Legend )」取代，23日在高雄亮相正式啟用；雖然勵進號從無到有的過程波折不斷，但藉由研究船資源整合，將加強我國海洋探測能力，全面提升海洋科技研發，科技部長陳良基期許勵進號對台灣遠洋科研有更多幫助。

勵進號由新加坡造船公司TMS承作，在越南建造，採取高標準規格設計，提升船體結構強度，包括船身、船底是雙層船殼，比海研五號單層船殼更安全；同時勵進號可搭載43人，但左右兩側的救生艇，可提供超過170人逃生使用，相當於全船總人數的4倍。

另該艘船總噸位2629噸、全長76公尺，巡航速度可達12節，滿載船況下能滿足海上30天的作業要求；勵進號將進行為期4個月試營運，並在9月舉行科學首航，正式投入海洋科學研究行列，不同於海研五號是委外操作，勵進號的船員都是國研院海洋中心親自挑選聘用。

陳良基表示，勵進號經過2年多建造，看到現在成果心中相當高興，期許勵進號以高雄為核心基地，帶著國人期待出航，每次出航後都能帶回讓國人有感的科學研究。

(中時 )