科學家將在尼斯湖採DNA樣本 檢視水怪傳說虛實

2018年05月23日 17:04 中時電子報 江飛宇

蘇格蘭的尼斯湖(Loch Ness)數百年來都有水怪的傳說，由於湖水的能見度很低，很難看出來水下有什麼，因此長久以來對於水怪的真偽始終莫衷一是。現在又有科學研究團隊打算在尼斯湖各處採集DNA樣本，尋找是否有我們所不知道的物種。

美聯社報導，一支紐西蘭為主的國際科學團隊將在下個月前往尼斯湖湖邊，他們將各處採集水樣，並且對其進行DNA測試，以確定湖裡的物種，被稱為「水怪將無所循形」

紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)的尼爾．格梅爾教授(Neil Gemmell)表示，當生物在水中移動時，牠們都會留下微小的DNA碎片，包括皮膚、羽毛、鱗屑和尿液，所以不必找到生物本身，也可以找到DNA痕跡。團隊將從湖邊不同的地點，以及湖水不同的深度，採集大約300份樣本，然後將其過濾與分離，提取出完整的DNA，然後與目前的基因組序列技術來比對是哪些生物。

格梅爾教授說，他自己並不信尼斯湖水怪的說法，但是這場活動本身就是科學行程，他希望帶領人們參加冒險，並且從中學習到科學知識。許多參與的學生也說，「這是求學過程中，所做過的最酷的事情」。

尼斯湖水怪被取了「尼西」((Nessie)的小名，對於水怪有許多猜測，其中「蛇頸龍」這種說法是最不可能，卻也是最歡迎的。有些人相信恐龍滅絕以後，有些能以某種方式倖存。另一個理論是鱘魚或巨型鯰魚，或者是單純把浮木與強風給看錯了。其中，許多的目擊事件被證明是惡作劇，包括1934年的那一張最有名的尼斯湖水怪照片。

51歲的格梅爾教授在多年前曾經遊覽過尼斯湖，就和成千上萬的遊客一樣，他搭著渡船搜尋湖面，試圖看到水怪。他說，他幾年前就提出從湖水中檢測DNA的想法，得到許多人的共鳴，包括7歲和10歲的小學孩子。

格梅爾認為，即使他們沒有發現任何可疑的DNA，也不會影響相信水怪存在的人們，他們大可以說水怪出門旅行去了，從湖底的洞穴游向大海，所以不在家。或者這個生物可能是外星物種，行動不會留下任何我們能辨認的DNA。

(中時電子報)