8名移工死於工廠大火　勞團要求廠住分離

2018年05月23日 17:21 中時 楊騰凱 、 黃世麒

台灣國際勞工協會、台灣移工聯盟等團體23日前往勞動部抗議，指2017年底矽卡公司大火造成6名越南移工死亡，今年4月的敬鵬大火造成2名泰籍移工、6名消防員死亡，半年內有8名在宿舍休息的移工葬身火窟，要求政府相關單位嚴格執行「廠住分離」。外籍移工手持標語，要求政府嚴格執法，確保他們的生命安全。（黃世麒攝）

台灣國際勞工協會、台灣移工聯盟等團體23日前往勞動部抗議，指2017年底矽卡公司大火造成6名越南移工死亡，今年4月的敬鵬大火造成2名泰籍移工、6名消防員死亡，半年內有8名在宿舍休息的移工葬身火窟，要求政府相關單位嚴格執行「廠住分離」。（黃世麒攝）

日前敬鵬大火造成6名消防人員及2名移工死亡，移工團體認為，移工宿舍設於廠區，才受工廠大火連累。今移工團體聚集50人，到勞動部前抗議，高聲呼求「廠住分離」，若廠、住分離，不只移工可免於災難，消防員也不必冒險搶救宿舍內的移工。

台灣國際勞工協會指出，在台移工有將近70萬人，其中40多萬是廠工，正因為移工宿舍多在工廠區，工作現場的危險擴及到休息用的宿舍，使得移工們變成全天候都「冒著生命風險」的一群人，移工們必須每天提心吊膽，就怕勞動現場的不安全性，例如化學原料、危險機具發生問題時，隨時會影響到宿舍。

台灣國際勞工協會專員吳靜如表示，就是因為移工宿舍和工廠同在一起，導致這半年內發生的兩件火災，包括矽卡公司大火、敬鵬公司大火，共已經死了8位移工，勞動部身為主管機關，對於這8位移工的死亡，竟然一句話都不吭，從未正式回覆，逼移工團體上街抗議，要求工廠和宿舍要分離，70萬移工在台灣，為台灣經濟打拼20幾年，勞動部不應不聞不問。

希望職工中心專員許惟棟表示，敬鵬燒掉的宿舍是位於工廠4樓的頂樓，該樓層中，總共有越南、泰國、菲律賓近300人，泰國大概有180人，該樓有16間宿舍，而且都沒有對外窗可以逃生，火災當天是周六，多數移工都放假外出，火災那天若是平日，上百勞工在宿舍內，恐怕會造成更嚴重的傷亡。

許惟棟指出，包括敬鵬和矽卡兩場火災，都燒出了台灣移工宿舍嚴重便宜行事的問題，甚至也燒出台灣社會結構不把移工當人看的問題。

對此，勞動部回應，今日移工團體建議工廠、宿舍應該分離，因涉及經濟部工廠管理及內政部建安管理等相關法規規定，勞動部將納入通案檢討，進行跨部會協調。勞動部表示，照顧勞動者工作權益責無旁貸，各界建議都將虛心接受，持續努力。

(中時 )