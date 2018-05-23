趙天麟辦台日文創會談 「島耕作」漫畫家弘兼憲史現身立院

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「課長島耕作」來台灣！綠委趙天麟今舉辦「台日文創經濟發展對談」，邀請日本知名漫畫家弘兼憲史走訪立法院，由於弘兼憲史的代表作「課長島耕作」相當有名，現場也舉辦小型簽名會。弘兼表示，日本之所以成功創造文創產業，除了有成功的漫畫家，再者是日本有如講談社等大型出版社，而出版社也會根據不同年齡層讀者開拓市場。

今年二月出版的「會長島耕作」中，島耕作前往長崎縣福江島了解鮪魚養殖產業時，巧遇一名來參訪的台灣立委「趙哲仲」，即是以趙天麟為樣板改編的漫畫人物，也是第一位出現在日本漫畫的台灣政治人物。

趙天麟說，日本沒有把代表傳統文化的國粹歌舞伎推廣到美國，而是繼續把他們最時尚的動漫産品打入美國市場，這是屬於典型的外向型經濟，根據資料顯示，在全球播放的動漫作品60%是來自於日本，在歐洲更是高達80%以上。

弘兼表示，日本的知名漫畫家受到美國迪士尼許多影響，日本漫畫現在大量進入台灣，也希望台灣能夠發展自己特有的漫畫文化。

弘兼也特別提到，他走訪過美國、印度、印尼、緬甸、中國、韓國等國家，但相對之下他認為台灣是更能夠讓他輕鬆而親切的地方，他第一次到台灣時在路上迷路，還有長輩會用日語替他指引。

弘兼憲史也說，台灣人對日本的注目令他感到高興又佩服，笑稱如果在日本舉行這樣的集會，不見得號召的到這麼多人來參加。

(中時 )

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