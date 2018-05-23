海峽兩岸美食競賽奪冠 台灣鯛美食烹飪賽獲亞軍

南開科大洪駿赫同學在兩岸美食競賽奪冠作品「芋香旺旺辣炒牛」。（南開提供）

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南開科大林錫甫同學在兩岸美食競賽中奪冠作品「魚躍鳶飛」。（南開提供）
南開科大學生林錫甫（右）和洪駿赫（左）雙雙以「魚躍鳶飛」、「芋香旺旺辣炒牛」在兩岸美食競賽中同列金牌獎殊榮。（南開提供）

南開科技大學餐飲競賽，捷報頻傳，近日中接連在安徽合肥的第8屆海峽兩岸美食文化旅遊節「蒸小皖盃」美食競賽，餐飲系林錫甫及洪駿赫2同學，在激烈的國際賽事中勇奪金牌獎；另在台灣鯛美食烹飪達人料理比賽，亦榮獲亞軍殊榮，為校爭光，今23日同獲學校嘉獎表揚，並讓全校師生都感振奮。

南開科大餐飲管理系由許志滄老師帶領林錫甫及洪駿赫兩位同學，前往參加中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會在安徽合肥舉辦的「2018第8屆海峽兩岸美食文化．蒸小皖盃」美食競賽，以台灣在地特色食材「魚躍鳶飛」與「芋香旺旺辣炒牛」2項中式創意料理，在百餘組的國際競賽中，脫穎而出，2人雙雙奪得金牌獎。

另該校餐飲管理系學生林錫甫、古孟哲、陳瑞賢同學，日前在許志滄老師率隊下，前往雲林參加「台灣鯛美食烹飪達人料理比賽」，運用海口在地食材的養殖漁業「台灣鯛」及雲林「黑蒜」為料理主角入菜，順利完成「在地黑金蒜．鯛魚好美味」佳餚，獲得評審青睞，再奪亞軍殊榮，消息傳回，讓全校師生都同感與有榮焉。

(中時 )

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