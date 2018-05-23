陸民企自研通用飛機GA20下線滑跑 下半年首飛

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旺報

由大陸民間企業自主研製的通用飛機GA20，21日在江西南昌下線，並完成首次滑跑演示。冠一通飛董事長朱頌華表示，GA20的型號合格證（TC）申請已由大陸民航局正式受理，預計今年下半年首飛。並已在歐美開始設置銷售服務據點，期待2022年成為大陸年產200架飛機的整機龍頭企業。

冠一通飛GA20總設計師Jean-Paul VAUNOIS表示，GA20為單發四座固定翼螺旋槳通用飛機，搭載LycomingO320發動機、Garmin航電系統和全碳纖螺旋槳，採用金屬為主與碳纖複材為輔的結構設計，最大續航里程1200公里、最大速度可達360公里/小時，爬升率達3.4公尺/秒。還採用「定制化」操作，以多種動力、多種設備選型、多款內飾設計，滿足不同用戶需求，可用於飛行培訓、航空旅遊、飛行體驗、私人飛行等領域。

首飛後，除第一架機外，還在一年內投入4架機進行全機靜力試驗、疲勞試驗、墜撞試驗及各個飛行科目的試驗，一方面驗證飛機的設計指標，另一方面驗證飛機與適航規章的符合性。

至於為何選擇研發智慧財產權飛機？朱頌華表示，市場和資金換不到核心技術，沒有自身核心技術的積累，最終結果一定是把市場換來了，但核心技術和品牌依舊還在別人手裡。要想振興中華民族通航產業，自主智慧財產權是必經之路。

GA20的型號合格證申請已被大陸民航局正式受理，預計將在2019年取證並交付。之後按規劃，GA20還將先後取得美（FAA）、歐（EASA）兩大適航證。此外，冠一通飛已同步與法國、美國各通航城市接洽，計畫建設GA20國外總裝線，以支援飛機在歐美地區的銷售和服務 。

(旺報 )

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