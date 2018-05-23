「員林女性之美」 尋找300年來女性故事

2018年05月23日 17:37 中時 鐘武達

300年多歷史的員林最早有女性的文學記載竟是出自已故日本文學作家「西川滿」之手。員林改制3周年前夕，彰化縣半線文教基會特別舉辦「員林女性之美」攝影及故事徵件活動，邀請大家一起為300年來對員林有奉獻的女性寫故事。

半線文教基金會董事長、台灣文獻館前館前館長劉峯松說，「西川滿」1908年出生於日本，3歲跟父親到台灣，1946年日本戰敗回日本，熱愛台灣的風土、藝術，自認是台灣人。他寫過《媽祖祭》詩集等作品，其中《員林之少女》是根據他創立的「版畫會」會員立石鐵臣以採收椪柑的少女為背景創作的版畫所寫的詩作，也是現有最早有關員林女性的紀錄。

劉峯松說，有緣與已故的「西川滿」相識，而受到《員林之少女》的啟示，決定在半線文教基金會22周年與員林改制3周年的特別日子辦理「員林女性之美」攝影徵件展及展件出版，邀請市民一同欣賞員林女性堅忍、勤奮、溫柔與慈愛，感謝她們數百年來為員林所做的犧牲奉獻。

徵件分為攝影類及故事類，各徵選出30件，入選者將頒給獎狀並提供授權費及活動入選作品集。徵件完成後，將於8月12日至8月26日在員林火車站大廳展出，並在8月12日及8月26日舉辦座談會，由攝影專家與文史工作者分享員林的精彩故事。

劉峯松表示，希望有更多筆手加入尋找「員林女性」的行列，但為避免故事人物重覆，參加者可與基金會郭小姐（04─8332170）聯絡確定。

(中時 )