陸通用航空初發展 業界：最後一塊蛋糕

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旺報

美國有100多年的通用航空發展史，在通航領域早已經形成了成熟的體系，無論從飛機數量、機場數量、飛行人數量，通用飛機所占的比例都遠超過商用航空。反觀大陸通用航空產業一直沒有被充分開發，被市場認為是繼造船、汽車、高鐵後，在裝備製造領域的「最後一塊蛋糕」。

若拿美國和大陸相較，大陸通用航空器只有2272架，僅為美國22萬架的0.01%；通航專業飛行員不到3千人，為美國近63萬人的0.005%；通用航空機場300多個，為美國約2萬個的0.015%。

大陸領土面積約和美國相當，人口更是美國的4倍。如按美國現在人均擁有航空器及飛行員比例計算，未來大陸通航飛機數量可能超過100萬架，飛行員超過250萬人，僅僅飛行員培訓市場就能達到兆元（人民幣，下同）規模。前大陸民航局局長李家祥就曾提出全大陸2800個縣實現通用機場「縣縣通」的構想，按此計算，機場建設投資至少也要超過2000億元（約合新台幣9346億元）。

近年來，大陸通用航空產業開始加快發展，國務院已經將大力發展通用航空上升到國家政策層面，通用航空業被定性為戰略性新興產業，低空空域管理改革已經開始啟動。業界人士認為，大陸通用航空發展已到了一個重要的轉捩點，一旦限制政策有所突破，通航產業將會出現爆炸性的成長。

(旺報 )

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