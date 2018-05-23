紅酒中的白藜蘆醇不只抗癌 也能幫搖頭丸「減毒」降腦傷

2018年05月23日 17:37 中時 鄭郁蓁

搖頭丸雖帶來短暫辛快感，但對腦傷害卻是永久不可逆。鄭郁蓁攝影

毒品化身為咖啡包、糖果、餅乾等，入侵青少年，濫用問題越來越嚴重，有不少年輕人誤食或藥物成隱導致腦神經永久性傷害。三軍總醫院臨床藥學部藥學研究組研究發現，人們常食用的紅葡萄皮、紅酒、堅果中含有的「白藜蘆醇」，可以減輕近七成搖頭丸引發的中毒症狀，未來可以應用在預防毒品傷害，研究成果登上國內外知名醫學期刊。

三軍總醫院臨床藥學部藥學研究組組長施睿琥表示，兩年前進行該研究時，是因為國際許多相關心血管研究發現，歐洲人的心血管疾病比美洲人少，後來認為與其飲食習慣喜歡喝紅酒有關，因包含紅酒、堅果，以及紅葡萄的果皮中含有「白藜蘆醇」，該物質具有抗發炎、抗癌、抗氧化、抗細胞凋零等多重作用，因此也著手進行「白藜蘆醇」與毒品研究。

施睿琥表示，服用搖頭丸，會感到興奮、愉悅感的原因，在於腦部與血清素轉運體神經元結合，讓血清素轉運體濃度暫時性增加，促進血清素的釋放，因此感到欣快感，但也會造成永久性腦神經傷害。

但三總團隊透過正子造影，以大鼠實驗發現，白藜蘆醇能與搖頭丸競爭性結合大鼠腦部血清素轉運體，「先卡位」，占據原本搖頭丸和血清素結合的位子，能夠防止搖頭丸引發的毒性傷害腦部，降低傷害達七成，甚至可預防搖頭丸戒斷後所產生之憂鬱症狀。

三軍總醫院臨床藥學部主任李宜勳表示，搖頭丸對於腦細胞損傷不可逆，美國曾做過研究，餵猴子吃一次搖頭丸，在7年後解剖腦部，發現腦細胞依然受損。而越年輕服用搖頭丸，對腦細胞的損傷越嚴重，不僅會讓腦細胞提早退化，還會產生失智症等後遺症。

該項全球首次證實白藜蘆醇能預防搖頭丸的研究，已於2016年登上《歐洲神經精神藥理學》期刊。李宜勳表示，近年來毒品包裝越來越多元，咖啡包、糖果也經常藏毒，若家長擔心，未來可以在小孩外出喝酒、跑趴時，先給予白藜蘆醇預防。未來也會開發雞尾酒性質藥丸，朝治療方向研發，降低毒品對國人的危害。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )