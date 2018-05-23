瘋寶可夢紅到國外 陸媒：那是台灣阿公阿嬤廣場舞

2018年05月23日 17:53 中時電子報 盧伯華

台灣瘋玩寶可夢的中老年玩家的熱情，最近紅到大陸與美國了。一位全身掛滿抓寶裝備的「鐵血寶可夢獵人阿公」照片被貼到美國最紅網路論壇Reddit上，引來數萬個讚與大量的評論，台灣年輕網友則尊稱他為「台灣之光」、「真正的大師」，陸媒則分析說，這些高齡玩家對寶可夢的熱情，就像是台灣中老年人的廣場舞。

專為網路遊戲玩家流通訊息的大陸媒體「遊研社」最近發表一篇深度報導指出，《寶可夢GO》讓許多高齡玩家的晚年不再無聊，寶可夢不只成為他們的休閒生活與人際關係支柱，甚至成為死後的的遺願。

報導說，一位台灣的高齡玩家，頭髮花白、皮鞋漆黑，踩著猩紅的腳踏車，車頭綁6台手機，每一台都用軟管支架架住，連上數據線，屏幕上全部是《寶可夢GO》。兩天前，這位台灣無數高齡寶可夢玩家中的一個，他一身裝備被發到了美國最大的社交網絡之一Reddit論壇。兩天內Reddit上的美國人點出了7.4萬個讚，網友送他一個「鐵血寶可夢獵人阿公」的尊稱，台灣的年輕網友也在網上尊稱他為「台灣之光」與「真正的大師」。

《寶可夢GO》由於無法在大陸使用，對部份接觸過的大陸玩家來說就熱不起來，後續更新再怎麼出新寶物都沒用。至於其他國家的玩家，剛出品的熱潮過後，由於核心玩法深度太淺，年輕人也紛紛退出。

現在，全世界中老年玩家現在是《寶可夢GO》重度玩家中的主力，他們讓遊戲照樣氪上全球手遊收入排行榜，也讓許多高齡玩家的晚年不再無聊。

報導說，據日本VALUES公司的市場分析報告，《寶可夢GO》的頭一年，日本10-19歲玩家的流失率高達80%，但50-59歲、60-69歲的玩家留存率都過半。而上世紀最瘋的「寶可夢狂熱」現象發生在日本，主體是日本小孩。本世紀最狂熱、最沉迷、也最快樂的玩家則莫過於台灣的大爺大媽。

這些台灣阿公阿嬤動用各種交通工具抓寶，甚至坐飛機到國外去抓。媒體曾報導過知名的玩家除了「鐵血寶可夢獵人阿公」，還有台灣新竹一帶人稱「超狂寶迷機車一哥」的老大爺。他們的裝備有腳踏車加手機架、機車架著抓寶神器，外加行動電源，手機、平板一字排開，像電影裡的重裝都市騎士。不過老年人比年輕人知道規矩，——騎車不抓寶，抓寶不騎車。要抓寶就得把車停下來，「老練的獵人就該避開所有危險，那才叫專業。」

以前台灣的中老年人三句話不離兒孫，現在一張口全是CP（Combat Power，綜合戰鬥力）與IV（Individual Value，個體值，類似天賦）。《寶可夢GO》讓中老年人變得可愛，他們憂鬱的狀況得到緩解，相互之間的情誼愈發深厚，就像大陸的大媽們跳廣場舞一樣。

台灣青年在PTT上問：「我73歲的老母瘋抓Pokemon怎麼辦？」那些一輩子沒有看過一分鐘寶可夢動畫的老一輩，73歲的妹妹，和她76歲的姐姐，反而正在比賽抓寶可夢誰抓得多。

報導還指出一位住在新北市林口區的老蕭，因癌症舊疾復發，已無法抓寶，但他把賬號委託給一起抓寶可夢的群友，留下遺願請他們為自己捉一隻神獸炎帝。那只被捉到的炎帝，最後被命名為「老蕭的坐騎」。另一位65歲居住新店區的廟公，過世後他的玩家朋友幫他把住處周邊的道館全打下來，並為黃塔撒上櫻花來紀念他。

陸媒評論道：這群玩得最野的台灣阿伯阿嬤，從《寶可夢GO》中收穫了溫暖和人情味。

有的是看到自己的老友、老伴在玩，想和那些陪伴了自己一輩子的人一起遊戲；也有的是年輕時喜歡過寶可夢系列的遊戲與動畫；更多也許只是想多出去走走，多認識一些朋友，多看看前半生沒有接觸過的世界。

報導最後說，頤養天年是一種生活，趁身體健朗，出門玩玩遊戲也是。讓年輕人們服氣，本世紀的寶可夢狂熱是屬於中老年人的。

(中時電子報)