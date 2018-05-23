兩岸對抗態勢升高 學者李樑堅：台灣選舉更是變數

兩岸和平發展研究院23日下午在高雄舉辦座談會，探討「民進黨執政兩週年兩岸關係走向」。（兩岸和平發展研究院提供）

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廣州大學台灣研究院助理研究員楊熊端表示，大陸必須注意到台灣社會多元多文化之現實結構。（兩岸和平發展研究院提供）

兩岸和平發展研究院院長李樑堅23日指出，陸生與陸客減少，以及陸資來台受到政策干擾，顯示兩岸對抗態勢逐漸升高；特別是在後續幾個月，兩岸都會召開多項論壇，以及年底台灣地方選舉，這些事件都將成為未來台灣政情變化，以及兩岸關係發展趨向之重要變數。

南台灣兩岸關係協會聯合會所屬兩岸和平發展研究院23日下午在高雄舉辦智庫座談會，主題是「民進黨執政兩週年兩岸關係走向」。

兩岸和平發展研究院戰略安全所兼任研究員張競指出，近日台灣周邊安全與軍事動態顯示，大陸未來必然依據其建軍步調，擴大各項演訓活動，但政府無意改善兩岸關係，反而擺出對抗姿態，未來因為誤解誤判發生意外衝突的可能性，確實是不容國人視而不見；假若坐任情勢發展，不再調整兩岸政策，整個台灣就好像坐在一個倒數計時的炸彈上，逐漸走向不可逆轉的危機。

戰略安全所所長淡志隆將軍指出，台灣的政治、經濟、國防、民心及外交等各項客觀利基逐漸流失，而政府資源投入不足，令國人擔心的是，國安團隊卻無視客觀情勢，顯露出極強之主觀意志。

廣州大學台灣研究院助理研究員楊熊端表示，在兩岸關係如此低迷狀況下，必須維持交流互動；同時大陸必須注意到台灣社會多元多文化之現實結構，如此才能看到台灣同胞內心感受；如此才能面對問題、解決問題、杜絕形式作風，真正達到「兩岸一家親」理想

兩岸和平發展研究院榮譽院長蔡金樹在總結時強調，兩岸之間必須透過國族認同與融合，才能夠真正解套，但由於蔡政府不斷迴避「九二共識」，因此才會走入無法迴轉的死胡同。

(旺報 )

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