《中時晚間快報》太平島是島 沖之島是礁 海委會主委被讚有Guts

2018年05月23日 17:55 中時電子報 綜合報導

◎太平島是島 沖之島是礁 海委會主委被讚有Guts

海洋委員會主委黃煌煇今天到立法院內政委員會報告業務概況並備詢，立委詢及沖之鳥及太平島是「島」還是「礁」？黃煌煇答詢表示，沖之鳥是「礁」，太平島是「島」，台灣漁船可以到沖之鳥200海浬之內捕魚，且台灣和日本應就漁權問題展開協商。

◎台大遴委遭北檢約談 「大家都很恐懼害怕」

台大校長遴選委員被北檢約談，一位遴委說確有其事，並強調「大家都很恐懼害怕」。台大教授則議論紛紛，他們表示，「真是無法想像竟然演變到這樣的局面」，司法介入干涉校園事務非常不OK，台灣愈來愈不像是個民主國家。

◎川普:習是世界級撲克玩家 川金會恐生變數

美國總統川普今天表示，他與北韓領袖金正恩6月12日在新加坡的峰會可能取消或延期。川普堅稱，北韓非核化是新加坡川金峰會的先決條件。

◎林心如變女打仔 《長歌行》霸氣上戰場

中天綜合台36頻道明（24日）起每周一至五晚間8時播出由林心如、袁弘、李立群、洪小鈴、戴君竹、李佳航、于波等主演的古裝歷史鉅獻《秀麗江山長歌行》。林心如近年來返台製作多部時裝作品，大談青春戀愛、姊弟戀，不僅難得在《秀麗江山長歌行》重溫古裝絕美扮相，更是她繼《美人心計》、《傾世皇妃》後再扮帝王之妻，集古裝宮廷劇大成於《秀麗江山長歌行》，不只擔任女主角，還身兼製作人，拍出大成本、大製作、蕩氣迴腸的古裝史詩巨作。

(中時電子報)