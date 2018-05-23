世足》倒數22天－秘魯等了36年 隊長卻含冤禁賽

2018年05月23日 18:06 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

除了首次晉級的冰島，自1982年以來首次出線的「白紅軍團」秘魯，是本屆等了世足賽最久的參賽國家。但是36年的等待並不都是歡欣的滋味，葛雷諾（Paolo Guerrero）因違反禁藥規定遭到禁賽，讓秘魯在俄羅斯少了精神領袖和隊史進球王，不論實際戰力或心理層面都是重大打擊。

葛雷諾對秘魯有多重要？2016年6月4日他在百年美洲盃對海地進球，正式成為隊史進球王。他在本屆世足南美區資格賽攻入全隊最多的5球，是秘魯能在最後一輪拉下連兩屆美洲盃冠軍智利，以南美第5拿下洲際附加賽末班車的關鍵。

然而，秘魯對大洋洲冠軍紐西蘭的兩場洲際附加賽，葛雷諾都缺席了。他在去年10月初對阿根廷的世足資格賽後，被驗出尿液含古柯鹼，先被國際足總（FIFA）停賽30天。所幸隊友夠爭氣，以兩回合總比分2比0拿下暌違36年的世足門票。

FIFA後來對葛雷諾祭出1年禁賽，但他上訴自己是喝了被汙染的茶葉才違規，FIFA接受解釋減至半年，這表示葛雷諾能夠趕上世足賽！不過世界禁藥組織（WADA）有意見，國際運動仲裁庭（CAS）在5月中做出最後裁定，認為葛雷諾情有可原但違規屬實，按規定禁賽就是1年起跳，拍板敲定禁賽14個月。

葛雷諾世足夢碎，這半年的來回煎熬，對秘魯更是雙重傷害。畢竟34歲的葛雷諾是秘魯最年長且出賽最多的現役國腳，對於全隊都沒有世足大賽經驗的秘魯而言，少了精神領袖的影響不言可喻。

阿根廷籍教頭加雷卡帶領秘魯打進美洲盃4強，還拿到暌違36年的世足門票。（美聯社資料照）

說到沒經驗，秘魯就連阿根廷籍教頭加雷卡（Ricardo Gareca），也沒有參加過世足賽的經驗。他差一點就能站上1986墨西哥世足賽，特別是阿根廷最後1輪資格賽平手出線，加雷卡還貢獻關鍵進球，可惜最後沒被帶去墨西哥。而被他進球的苦主彷彿命運安排，就是現在執教的秘魯。

撇開隊長缺席、經驗不足等利空因素，秘魯本屆資格賽「開低走高」出線，過程其實令人印象深刻。他們頭7戰只拿4分，只剩5場沒踢時還排名南美第8，結果加雷卡成功整合老少球員，自從前年11月0比2負巴西後，後來的1年半他們拉出連12場不敗紀錄，跌破眾人眼鏡驚奇出線。

只要後防能夠保持穩定，秘魯會是個危險的對手，就怕少了葛雷諾坐鎮鋒線，該隊高效率的防守反擊會打了不少折扣。這一點，秘魯就得寄望葛雷諾的好友、曾效力德甲名門沙爾克04的射手法范（Jefferson Farfan），能在俄羅斯挺身而出了。

儘管不能以最佳陣容前進俄羅斯，秘魯民眾與媒體還是相當興奮，畢竟多年來他們已經習慣了這支球隊常常輸球，能站上世界盃已是了不起的成就。而以世界排名來看，秘魯在C組也有實力拚搶老二，首戰丹麥將是出線關鍵，就看他們能否以哀兵姿態，重返世足就打響第一炮，贏得暌違40年的勝利了。（上一勝為1978年4比1伊朗）

法范在洲際附加賽第2回合對紐西蘭進球，在葛雷諾禁賽缺陣的情況下，他也將扛起秘魯的攻擊重任。（美聯社資料照）

秘魯小檔案

★世界排名：11

★世足參賽次數： 5

★世足最佳成績：8強（1970年）、第2輪小組賽（1978年）

★上屆成績：未晉級

★總教練：加雷卡（Ricardo Gareca）

★台灣運彩奪冠賠率：120.00

(中時電子報)