穿錯鞋很傷！「底太薄」恐釀足底筋膜炎

涼鞋「底太薄」恐釀足底筋膜炎。(圖/林勝發)

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中時電子報
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許多人在夏天都會選擇穿涼鞋、拖鞋出門，但不管是哪一種，都會讓雙腳接近「裸足」的狀態，沒有足夠的包覆性和支撐，「很容易讓雙腳受傷」，行健骨科診所院長朱家宏這麼提醒。

鞋子最主要的三個功能：保護、支撐、避震。長庚大學骨科副教授陳永仁說，鞋底太薄的，穿起來很容易走久就疼痛，嚴重甚至會造成足底筋膜炎。

涼、拖鞋的挑選秘訣：

【人字拖】

朱家宏指出，由於人字拖缺乏繫住腳跟的帶子，會加重腳的負擔，且光用腳趾夾住鞋子，走路時全靠同一處的腳肌群施力，不僅皮膚容易破皮、起泡，還可能造成伸拇趾常肌、伸直常肌、前脛肌等過度疲勞。他提醒，人字拖雖然方便穿脫，但只適合短距離步行，不建議穿著旅行和運動。

【平底涼鞋】

平底鞋沒有跟，緩衝效果較差，會使腳跟和腳掌因受到反覆壓力而疼痛，尤其不適合扁平足。不過，相較於拖鞋，涼鞋的設計有包覆到後足跟，增加對腳的支撐性。

【羅馬涼鞋】

鞋子的綁帶較多，讓腳往上提的力量較平均，但要注意綁帶的鬆緊及腳型服貼，以免壓迫腳背、長水泡，最好每隔幾小時鬆開一下帶子。

【勃肯鞋】

底部較硬，因此整體支撐性較佳，腳趾不容易疲勞，但是重量較重，不適合長時間行走。

涼、拖鞋的挑選秘訣。(圖/達志影像)

健康選鞋要點

美國足踝骨科醫學會研究指出，足部經常疼痛的人，主要是因為穿錯鞋子。而要如何選鞋才能穿出健康，掌握以下基本原則：

1.適合腳型

足弓高的人不能穿有足弓設計的鞋子，以免增加腳外側的壓力；而足弓塌陷的扁平足則要穿有足弓的鞋子，讓足部承受的全身重量均勻分布。

2.鞋子結構

鞋底材質不能太軟，才不會使肌肉過度疲勞。鞋子有吸震功能，可以減少長時間行走造成的腰痛和腳痛。

3.試穿時多走動

試穿鞋子要站起來多走動一下，確認鞋子有足夠的空間容納腳，以及足部是否無壓力。不要想說因為鞋子穿久了會變鬆，所以挑選穿起來較緊的尺寸，而讓腳受到壓迫。

另外，朱家宏提到，有姆趾外翻問題的人，如果不想開刀，可以少穿皮鞋、多穿涼鞋，或者穿有足弓的涼鞋，因為足弓抬高時，腳的外側壓力會減少，就不會使姆趾過度外翻。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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