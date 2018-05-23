高國輝持續不振 富邦教頭：要更有自信

2018年05月23日 18:09 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將高國輝曾是連三屆全壘打王，去年受傷勢影響，幾乎整季缺席，今年重新出發，但開季至今，還未能重拾過往身手，成為富邦教練團頭痛的難題之一，總教練葉君璋今(23日)談到高國輝，坦言高國輝受傷後，還找不太到過去那種打擊舒適感，「希望他更有自信一點。」

高國輝2014年半季18轟奪全壘打王，接著2015和2016年連2季達30轟，但風光三個球季的他，去年因傷打打停停，整年出賽25場僅3轟；他今年打30場只有3轟不說，打擊率也才2成06。更慘的是，高國輝守備同樣不理想，守25場3失誤，守備率9成30是他中職生涯最糟。

這兩個球季，富邦全壘打數都不如其他三隊，今年至今26轟，足足比團隊全壘打最多的統一獅少24支。葉總直言，高國輝的狀況，多少和全壘打數不多有關，「國輝長打不多，就會有點差距，半季至少少了15轟左右。」

高國輝到底為何低潮？葉總表示，高國輝受傷之後，到現在還找不到前年那種打擊的順暢感，「有時要突破這狀況，得靠選手自己，包括自信或想法，都會影響結果，希望他(國輝)有自信一點。」

至於先前說，考慮讓高國輝下二軍調整，葉總仍拿不定主意，「有時他打得不錯，加上一二軍強度有差，可能會二軍好、上一軍又一樣，我們一直有在反覆思考這件事，也是希望他有一兩場比賽打好，就能跨過這個低潮。」

(中時電子報)