澳洲第3艘神盾艦雪梨號下水 2020年成軍

2018年05月23日 18:13 中時電子報 江飛宇

澳洲皇家海軍（RAN）所訂購的霍巴特級神盾驅逐艦(Hobart-class)的3號艦雪梨號(DDG 42,HMAS Sydney)於5月19日在奧斯本海軍造船廠( Osborne Naval Shipyard i)下水，由澳洲海軍少將提姆．巴雷特(Tim Barrett)主持，這是該級艦的最後一艘。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，澳洲海軍為汰除老舊的阿萊德級（美國派里級所修改），因此在2000年時，規畫下一代護衛艦，選定排水量較大，可以安裝神盾系統的西班牙的F-100阿爾瓦羅·巴贊級( Alvaro de Bazan)為藍本，以取得更強的戰鬥力。在與西班牙談妥合作案後，3艘霍巴特級都確定在澳洲建造。

1號艦霍巴特號已於2017年9月成軍，而2號艦布里斯本號目前正在海上試航，計劃於2018年9月交付海軍。3號艦雪梨號在2015年11月開始建造，5月19日下水，在下水之後還需要艤裝，大約於2019年12月可以試航，預計在2020年交付給澳洲海軍。

霍巴特級驅逐艦總排水量6,350噸，全長146公尺，裝備美製AN/SPY-1D被動相控雷達的神盾戰鬥系統，導控MK 41射程垂直發射系統(48具)，可容納標準2型防空飛彈（SM-2MR-Block IIIB，另有RIM-162先進海麻雀飛彈（ESSM）做為輔助，防空能力與美國的阿利伯克級相當，只是飛彈數量較少。

該型軍艦實力強勁，在同類型的防空艦當中性能是排名頂尖的，因此美國海軍所規畫的下世代巡防艦(FFG-X)的4個選選者當中，就以此型軍艦呼聲最高。

(中時電子報)