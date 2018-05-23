媽媽桃在桃機義賣　誠盟力挺原鄉部落

2018年05月23日 18:10 中時 陳麒全

誠盟大量購入媽媽桃（五月桃），23日將第一批到貨的媽媽桃，在桃園機場第二航廈2樓伴手禮大街及1樓夢咖啡舉辦「媽媽桃愛心義賣」活動。（陳麒全攝）

誠盟大量購入媽媽桃（五月桃），23日將第一批到貨的媽媽桃，在桃園機場第二航廈2樓伴手禮大街及1樓夢咖啡舉辦「媽媽桃愛心義賣」活動。（陳麒全攝）

誠盟大量購入媽媽桃（五月桃），23日將第一批到貨的媽媽桃，在桃園機場第二航廈2樓伴手禮大街及1樓夢咖啡舉辦「媽媽桃愛心義賣」活動，義賣所得由采盟董事長古素琴（右一）與總經理陳歆（左一）全數捐給桃園復興區三光國小棒球隊，支持原鄉部落孩童發展棒球運動。（陳麒全攝）

為響應桃園市政府推出的企業認購計畫並幫助減輕農民銷售壓力，誠盟大量購入媽媽桃（五月桃），23日將第一批到貨的媽媽桃，在桃園機場第二航廈2樓伴手禮大街及1樓夢咖啡舉辦「媽媽桃愛心義賣」活動，義賣所得將全數捐給桃園復興區三光國小棒球隊，支持原鄉部落孩童發展棒球運動。

「媽媽桃」是來自桃園市復興區的水蜜桃，因果熟期間正巧碰上每年的母親節前後，因此將其品種稱作為媽媽桃，又因為產季集中在五月又稱「五月桃」。媽媽桃因生長於低海拔地區，皮薄、多汁且香氣十足，甜度非常高，出貨前還會經過三道嚴格品管把關，仔細確保水果品質。主要產區除了復興區後山的三光里、鄰近的高義里、華陵里也有生產「媽媽桃」，這裡的果農多為泰雅族，承續祖先對土地的愛，泰雅媽媽們認真踏實地耕耘，用心守護這片土地，並致力提供高農作品質 。

桃園三光國小位於復興區三光村，校內學生及家長都為泰雅族人，家長皆仰賴務農及零工維生。雖位處於偏鄉地區，三光國小棒球隊成立至今，已奪下多次桃園大賽冠軍，但因經費有限，常常棒球打到爛掉 ，都還捨不得丟。誠盟公司及采盟免稅店的愛心志工常關懷這群偏遠地區的學童，捐贈棒球球具及球衣。23日義賣水蜜桃的活動，三光國小潘志豐主任也特別帶領二位學生，從復興鄉山區到桃園機場參與，小朋友還穿上之前受贈的球衣出席。

活動現場販售是8粒裝媽媽桃禮盒，每盒450元。今年水果外盒設計融入泰雅元素，以充滿童趣的粉嫩包裝襯托蜜桃的甜美水嫩，並於外盒標示生產者與生產果園名稱，讓每位消費者吃得更安心。

(中時 )