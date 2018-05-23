夜問打權》台大校長遴選案 讓綠色恐怖現形

2018年05月23日 18:10 中時電子報 綜合報導

台大校長遴選案，讓綠色恐怖現形？結果不合蔡政府意…就遭約談.關切？北檢約談台大校長遴委，要聊啥？北檢回偵察不公開！台大校長遴委以證人身分遭約談，什麼案子？北檢不說？前大法官:荒謬.不符法治精神！刑事訴訟明定傳證人應用傳票，北檢竟用電話通知？

高中生用腳逃難！自己前途自已救！蔡政府鐵幕管制？高中生想赴陸升學，校長遭調查局關切？陸惠台發酵？高中畢業生申請大陸大學人數暴增！台灣優勢沒了？什麼原因讓人棄台大機械選上海交大？學生出走潮，政府不思提升教育品質， 用恐嚇擋人？

台灣已成鐵幕統治地區？蔡政府怕兩岸往來不擇手段！曾永權.林中森赴陸申請遭駁！陸委會:不宜配合陸方宣傳！參加海峽論壇對台不利？國際受挫、兩岸停滯，蔡政府阻藍赴陸交流…自我鎖國？有違蔡總統四不？海峽論壇來台辦活動陸委會要嚴審？

陸7月青島舉辦三台會，聚焦統一方案和進程？陸學者愈發強調一中非九二！ 北京促統力道漸強？實現習近平祖國完全統一，三台會擬對台統一時間表台灣的未來在哪裡？現實是台灣籌碼將越來越少？兩岸關係退倒十年！蔡總統說的不走回不往來老路呢？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

謝龍介(台南市議員)

康仁俊(資深媒體人)

賴岳謙(實踐大學副教授)

(中時電子報)