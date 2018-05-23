夜問打權》台大校長遴選案 讓綠色恐怖現形

《夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、王育敏、謝龍介、康仁俊、賴岳謙。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

台大校長遴選案，讓綠色恐怖現形？結果不合蔡政府意…就遭約談.關切？北檢約談台大校長遴委，要聊啥？北檢回偵察不公開！台大校長遴委以證人身分遭約談，什麼案子？北檢不說？前大法官:荒謬.不符法治精神！刑事訴訟明定傳證人應用傳票，北檢竟用電話通知？

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陸7月青島舉辦三台會，聚焦統一方案和進程？陸學者愈發強調一中非九二！ 北京促統力道漸強？實現習近平祖國完全統一，三台會擬對台統一時間表台灣的未來在哪裡？現實是台灣籌碼將越來越少？兩岸關係退倒十年！蔡總統說的不走回不往來老路呢？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

謝龍介(台南市議員)

康仁俊(資深媒體人)

賴岳謙(實踐大學副教授)

(中時電子報)

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