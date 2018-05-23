百歲阿嬤保持健康的祕密 關鍵是做到這件事

2018年05月23日 18:24 中時電子報 戴安瑋

日本一名103歲的長壽女性澀谷，其腦、血管、腸道環境都保持年輕健康狀態，尤其腸道環境居然相當於20歲出頭的年輕人，令人驚訝，經日本研究調查她實際生活習慣，發現澀谷吃飯時每一口都咀嚼30以上，是她保持健康的關鍵原因。

據《元氣網》今報導，吃飯時只要多嚼幾下，就有九大好處，包括 活化大腦 、保護心臟 、瘦身 、預防慢性病、強化免疫力及防過敏、預防蛀牙及牙周病、保持腸道健康 、抗老化、降低體脂肪等。

《元氣網》表示，咀嚼也能刺激到大腦海馬體的神經活動，海馬體與記憶的形成有關，能幫助提升記憶力，對於年長者來說特別有效；哈佛醫學院刊登於醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet）研究指出，杏仁核活動越高的受試者，有較高的心血管疾病風險。適度咀嚼，能抑制杏仁核的活動，幫助紓解壓力。

另有實驗讓53名女學生在飯前10分鐘咀嚼口香糖，僅只是增加了這個步驟，9周之後，有高達七成的受試者體重減輕；腦梗塞、心肌梗塞等攸關性命的重大疾病，都是從動脈硬化開始，只要透過簡單的多多咀嚼，就有助於預防改善。

此外，閉著嘴巴吃飯，能讓臉頰和嘴唇的肌肉摩擦清潔牙齒，也能強化鼻呼吸，促進自體免疫力；藉由咀嚼所產生的物理性刺激，對於牙齦和支撐的骨頭有著正面作用。最重要的是，可保持腸道健康，因咀嚼有助於刺激與腦神經相連的腸神經，促進腸內細菌活動，使腸胃蠕動並讓消化液分泌。

(中時電子報)