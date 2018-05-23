浩鼎案 期約賄賂150萬技術股 翁：完全不知情

前中央研究院院長翁啟惠對於150萬技術股完全不知情，檢方指控是賄賂，他說：「我承受不起。」（李文正攝）

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中時

前中央研究院院長翁啟惠因浩鼎案被控貪污，士林地院開庭審理，傳喚浩鼎公司執行長許友恭、董事李世仁作證，檢方以董事長張念慈期約150萬技術股，藉以交換翁的新一代醣分子（Globo H allyl），並在2011年9月30日召開董事會時提議給張念慈，檢方進一步提示被告律師提供的股權分配表，上面有註記要給翁150萬技術股，兩名證人均否認知情。

檢方認為，根據許友恭在2011年8月5日寫給浩鼎公司員工王正琪的電子郵件，「啟惠告訴我，酵素合成法，他們有重大的突破，他們將請負責此計畫的科學家在科技科技顧問委員會報告」，到了同年9月30日日董事會，許友恭提議150萬技術股給張念慈，隔年2月，股權分配表上出現分給翁啟惠150萬股的註記，檢方因而認定是期約賄賂。

李、許2人都證稱，技術股是要給張念慈，與翁啟惠無關，張念慈無償擔任董事長，平均每年不過150萬，非常的少，董事會對於技術股作為答謝都沒有意見，雖然最後董事擔心會影響浩鼎興櫃申請，才因而作罷，實際上並沒有交付技術股。

檢方問金額是如何計算，許友恭則說張念慈2002年設立公司，10年都沒有拿酬勞，許友恭說，張念慈曾經說翁的醣分子技術對浩鼎有幫助，想把技術股送給翁，但翁多次說拒絕現金、股票，「這樣的方式不會讓翁院長尷尬嗎？」張說會向美國Optimer公司報備，而翁則說「完全不知情」。

翁啟惠庭後表示，張就算給他技術股，也要經過中研院同意，檢方指控這是技轉的賄賂翁說「我承受不起」。法官諭知，5月30日續行審理程序，被告張念慈以證人身份接受檢、辯雙方詰問。

(中時 )

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