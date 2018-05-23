北區開元路綠幹線轉運站公聽會 地方砲轟先射箭、再畫靶

振興里長童小芸向台南市交通局簡任技正黃耀國表達地方不滿，黃技正當面致歉。（程炳璋攝）

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長榮路與開元路口這塊一公頃空地將作公車轉運站，市府兩年前已招標，地方直到近日才知情。（程炳璋攝）
台南市議員邱莉莉批評市府先招商再開公聽會，是先射箭、再畫靶的行為。（程炳璋攝）

台南市18處公車轉運站陸續興建、規劃中，北區綠幹線轉運站與停車場工程案2年前已招標，地方近日才知情，23日召開公聽會，民代與居民連番砲轟市府先射箭、再畫靶，地方全被蒙在鼓裡，招商完才開公聽會找民眾背書。台南市交通局回應此案尚未決標，承諾加強與地方溝通。

北區長榮路與開元路口處1公頃空地將設公車轉運站，租約期50年，廠商並有20年優先續租權，工程經費約花20億，屬台南市重大工程，2年前開始招商，依照經驗法則，市府應先向地方溝通說明，地方卻直到今年4月底才在媒體中得知已完成招商並要開公聽會，里民氣憤被蒙在鼓裡，事前全然不知情。

「轉運站工程內容是什麼？何時決標？」公聽會一開始，振興里長童小芸率先開砲，指責市府設轉運站會影響在地居民的交通、環境安全問題，在招商前就該納入里民需求的聲音，不是連廠商都找好了，才開公聽會跑程序找里民背書。

台南市議員邱莉莉指出，市府這樣的作法是「先射箭、再畫靶」且質疑公辦民營的停車場，會讓停車費率提高。

前北區市議員李錦泉出席公聽會，砲轟市府事前沒有任何配套措施，質疑公辦民營方式設轉運站是與財團掛勾。

台南市中西區、北區議員參選人沈震東質疑，附近已有兵配廠轉運站，為何短短幾分鐘的路程要設兩處轉運站，令人不解。

台南市交通局表示，開元公車轉運站因公辦民營，市府直到近期有廠商投件，才能得知轉運站內部的完整投資規畫，政府會再作第2次公告，屆時可能會有其他廠商競爭，政府再作審查，在年底決標前，會加強與居民溝通，預估2021年落成啟用。

(中時 )

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