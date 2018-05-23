百年餅店「舊振南」與台大合作 1800萬元種樹30年

百年餅店「舊振南」與台大合作，進行長達30年的「減碳森活．從心開始」種樹造林計畫。（廖志晃攝）

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台大林管處長蔡明哲（右4），舊振南董事長李雄慶（左3）等人，聯袂種樹愛地球。（廖志晃攝）
舊振南董事長李雄慶帶著孫子種樹，更凸顯傳承意義。（廖志晃攝）

百年餅店「舊振南」，與台大林管處合作，在南投縣水里鄉進行長達30年的「減碳森活．從心開始」種樹造林計畫；台大林管處長蔡明哲表示，感謝舊振南對環境保護的貢獻，讓森林資源生生不息！

創立129年的舊振南餅店，實踐企業社會責任，以行動支持環境保護，23日由舊振南董事長李雄慶，率領員工到水里鄉種樹，象徵企業百年相傳，也為環境永續盡心力。

蔡明哲表示，「減碳森活．從心開始」種樹計畫，從2018年開始、為期近30年的造林行動，由舊振南提供總數1800萬元經費，總共將種植10公頃台灣原生樹種「肖楠」，期間，由台大林管處負責撫育、管理樹苗，保證存活；每種1公頃的樹木，可以吸收67.93公噸的碳量。

舊振南董事長李雄慶表示，每棵「肖楠」樹苗都代表對土地的珍惜，希望藉由台大實驗林的專業技術栽植及撫育，讓小樹苗開枝散葉，綿延不絕，營造美麗的森林，落實企業綠色理念。

李雄慶表示，舊振南於2017年通過SGS碳足跡查證，招牌產品小金盒鳳梨酥，獲頒碳足跡證書，因此，執行「減碳森活．從心開始」種樹計畫，進一步展現愛護地球，實踐環境保護的決心，也希望號召更多人共襄盛舉，植樹守護土地，創造綠色永續的居住環境！

(中時 )

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