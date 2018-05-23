小鐘開無酬演出 找女藝人拍MV

小鐘發片到澳洲拍MV。（圖片提供：衛視中文台）

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小鐘日前跟著《愛玩客》製作單位到澳洲出外景，利用工作空檔順便為自己單曲拍MV，今（23日）上《一袋女王》錄影前受訪時提到，原本計畫在今年要出一張專輯，後來想想數位時代，出專輯其實還蠻浪費錢，「反正也不會入圍金曲，於是就學周杰倫一首一首在網路出，反而每首歌的關注度還比較強。」

這回到澳洲出外景節目，小鐘在行前還精打細算打算利用空檔時間在澳洲拍MV外，甚至還找來節目企劃、導演、與搭檔鮪魚三人友情贊助，堪稱最省錢的一只MV，讓他省下不少製作費。而MV也會搭著節目一起播出，先試試水溫再發下一首。他透露，下一首很歌《Dancing Good Good》將全新編曲，將以江南大叔的模式拍攝，他構思把自己化身為「鐘叔叔」，而為了MV拍攝目前正在物色會跳舞的女藝人跟他一起跳，除了長相要甜美、身材要好外，首要條件無酬演出。

8月即將跟吳宗憲一起到馬來西亞登台開唱，屆時「咻比嘟華」也會合體，他透露這是4人10幾年來首次在秀場合體開唱，由於平常4人湊在一起時間比較難，這回為了演出再沒空也要擠出來，他表示，剛開始練唱時小泡芙的爸爸劉耕宏還跟不上節拍，可能是因為他在內地工作比較忙，但練沒多久4人默契就對上，讓他覺得很敢動。

(中時 )

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