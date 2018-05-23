加強因應中國 美太平洋司令部或改名印太司令部

2018年05月23日 18:23 中時電子報 蔡萱

責任區包括印度以東、美國大陸沿岸地區以外太平洋地區的美軍太平洋司令部，近日傳出考慮將其名稱改成「印度-太平洋司令部」，來呼應川普政府的「印度洋-太平洋」戰略，且加強因應中國日益增加的海上活動。

據《軍事時報》（military times）報導，美國政府消息人士指出，更變太平洋司令部（PACOM）為印度洋-太平洋司令部（Indo-PACOM）的計畫，預定在5月底太平洋司令部司令交接儀式上公布新名稱。

對此美國國防部發言人曼寧（Rob Manning）則是目前沒有要更改名稱的聲明，但如果有新的司令部的名稱，那只會是「更全面表現管轄範圍的內容」，但管轄地區等並沒有不同。

美國國會目前正在推動美軍對中國在印度太平洋地區的活動有更多的關注，在美國2019年的國防法案中，有對抗中國在印太地區影響力的條款，也強調增強美軍在南海以及印度洋海上安全的意識。

美軍太平洋司令部是聯合作戰司令部中，規模最大、責任區最廣的一個的司令部，負責的範圍涵蓋了從美國西海岸以西到印度西部邊界的太平洋地區，負責應對北韓核彈危機等。

現任太平司令部哈里斯（Harry Harris）已經在這個月被正式提名為美國駐南韓大使，對中國及北韓鷹派的他，被川普政府認為是因應朝鮮半島危機的最佳人選，也一起從原先計畫提名他為駐澳洲打使改為駐南韓大使，而他的職務也將由海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任，他曾在4月的國會聽證會上表示中國威脅增大，美軍應加強應對。

(中時電子報)