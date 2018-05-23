黃國倫秀恩愛駁傳言 寇乃馨：爆料太瞎了

2018年05月23日 18:30 時報周刊 林彥君

黃國倫和節目製作人（右）招開記者會。（羅永銘攝）

黃國倫拿著日前送寇乃馨的銀鍊證明夫妻感情好。（羅永銘攝）

黃國倫主持年代《金曲傳奇-無與倫比音樂會》，他的老婆寇乃馨的前男友常立欣，是該台節目部的副總，週刊爆料他因鳥巢演唱會損失5000萬元接下新節目，還為他把節目名「台灣」拿掉，又因寇乃馨和常立欣單獨外出開會，吃醋大罵寇乃馨還忘記關麥克風。對此黃國倫開記者會回應爆料內容。

黃國倫表示夫妻感情很好，也不曾大罵老婆，對於被媒體說節目是寇乃馨拜託來的，他解釋：「現在的節目主持是受電視台邀約，並非是寇乃馨拜託前男友求來」拿出日前送老婆價值80萬元的名錶，他認為老婆剛開心過完生日，卻遇到這種鳥事，覺得很難過。被問到之後會不會同意讓寇乃馨搭常立欣的車？他大器表示如果有需要，而且剛好順路「我希望他能幫助她，就算載一下也不會怎麼樣。」

寇乃馨被問到事件看法，氣憤回應：「爆料漏洞百出，完全不合邏輯」她表示黃國倫在鳥巢演唱會的錢早已賺回，而接下主持是因為年代董事長練台生點邀約主持，「和常先生還真沒關係！節目的制作聯絡，開會，也都是由制作人聯絡對接。」她表示黃國倫絕對不會這樣罵她「以國倫的情商，和我們夫妻的感情，你覺得他會在工作場合駡我嗎？太瞎了！」

年代對此也發聲明表示「寇乃馨並沒坐過常副總的車，節目都是使用手mic，且攝影棚在7樓，國輪老師的休息室在五樓，下樓休息時都會將手mic放在棚內，所以並沒有mic沒關的情事發生，棚內也沒聽到任何國倫老師在休息室講話的聲音。關於節目名稱『台灣』2字拿掉一事，是因為轉型後節目中國語歌的比例提高了，比較沒有閩南歌了，才把台灣拿掉，並不是報導中所說是為顧及中國市場。」

(時報周刊)