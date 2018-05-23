新莊青年社會住宅將招租 套房最低5300起

2018年05月23日 18:31 中時 吳岳修

全台首座容積獎勵建商捐贈的「新莊新豐青年社會住宅」，將於6月12日正式開放出租，全棟18樓規劃9到14樓共76戶招租，租金最低只要5300起跳，遠低於平均市場行情64折。

新北市府城鄉發展局長柳宏典指出，新豐青年社會住宅位於新莊樹新路，全棟建物均為公益設施，1、2樓為新莊分局樹新派出所，3、4樓為日照中心、公共托育中心，5到8樓屬拆除大隊，15到18樓為警察備勤室，9到14樓規劃各房型出租，鄰近樹林火車站、溪崑國中及樹林秀泰影城，居住環境便利。

柳宏典表示，新豐青年社會住宅共規劃76戶，包括6戶套房、52戶1房1廳大套房、18戶2房1廳小家庭房；弱勢優先戶套房最低月租5300元起，大套房不超過9000元，小家庭房也不會超過1萬3000元，租金平均低於附近市場行情64折，一般戶租金也低於市場行情8折，所有租金均含管理費，房間還提供床架、衣櫃、廚具等家俱，無需再加價。

柳宏典說，從6月12日起，有興趣的民眾可到各區公所免費索取簡章，或至城鄉局網站下載，填妥後送至區公所或新北市府大樓一樓受理服務櫃檯申請，也可以郵寄或線上方式申辦，上班日週一至週五上午9至12時、下午13時30分至17時30分均可現場送件，先後順序不會影響審查結果。

(中時 )