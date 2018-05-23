政院：鄧振中率團出席「APEC第24屆貿易部長會議」

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行政院經貿談判辦公室今天表示，行政院政務委員兼任經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今日率團前往巴布亞紐幾內亞首府莫士比港出席「亞太經濟合作(APEC)第24屆貿易部長會議」，與APEC會員體貿易部長就亞太區域經貿議題交換意見。

今年APEC年會由巴布亞紐幾內亞主辦，大會主題為「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，優先推動三大重點工作領域，分別為「增進連結性，深化區域經濟整合」、「促進永續及包容性成長」及「透過結構改革，強化包容性成長」。

行政院經貿辦表示，貿易部長相關系列會議於5月19日起展開，包括貿易暨投資委員會於5月19日至20日召開，資深官員會議於5月23日至24日召開。另5月21日召開「APEC願景小組」的首次會議，由各會員推薦1名代表協助勾勒2020年以後的APEC願景，我國由台灣網路暨電子商務發展協會理事長林之晨先生代表。

行政院經貿辦指出，貿易部長會議將於5月25至26日在莫士比港國際會議中心舉行，討論主題包括支持多邊貿易體系、在數位時代下強化亞太區域永續及包容性成長、利用資通訊技術強化微型及中小型企業的市場機會、深化區域經濟整合與連結性，以及探討2020年後APEC願景。另，世界貿易組織(WTO)秘書長阿茲維多(Mr. Roberto Azevêdo)將受邀與會，並與部長們就當前國際經貿情勢的發展，及去年WTO第11屆部長會議後各項議題進展交換意見。

(中時 )

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