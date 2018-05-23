世足》內馬復出秀身手 巴西士氣大振

巴西隊長內馬傷癒後首次在國家隊進行訓練。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

今年2月動了右腳手術的「巴西隊長」內馬（Neymar），23日現身位於里約郊區的國家隊訓練營，與曼城的傑蘇斯（Gabriel Jesus）、丹尼洛（Danilo）一起進行約1個小時的訓練，讓「森巴軍團」士氣大振。

內馬周二就抵達巴西訓練營並通過體檢，今天是首次在訓練場亮相，他進行了盤球與遠射、進射等練習，看來別來無恙。

內馬在巴西國家隊進行盤球練習。（美聯社）

內馬4年前在巴西世足賽就是頭號射手，卻在8強被撞傷腰椎，提前告別世足賽，甚至差點要終身癱瘓。所幸他的復原順利，2016里約奧運還帶領森巴軍團贏得隊史首面奧運男足金牌。

內馬去年夏天以創世界紀錄的2.22億歐元轉會費，從西甲的巴塞隆納加盟法甲的巴黎聖日耳曼，但他今年2月扭傷右腳踝並造成第五蹠骨骨折，至球季結束都沒能回到賽場。

內馬通過巴西隊體檢。（美聯社）

距離俄羅斯世足賽開踢剩下22天，內馬歸隊當然是巴西的利多消息。不過他也3個月沒踢過正式比賽，屆時能否找回球感，也是變數。

內馬最近雖掛傷號，外界對他的動向猜測卻沒停過。前巴西球星李華度（Rivaldo）今天又公開勸內馬離開聖日耳曼，如果他想拿到金球獎與歐冠冠軍，還是要去皇家馬德里或者英超的豪門球隊才行。

「他需要更多贏得歐冠的機會，如果一個球員拿到歐冠冠軍，就更有機會成為世界最佳球員。」李華度說。

(中時電子報)

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