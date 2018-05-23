白河商工技術士技能檢定好成績

台南市白河區白河商工參加全國乙級技術士技能檢定考試，應屆畢業生中有一半取得證照，同時取得2張證照的也有14人，是近年來成績最亮眼的一次。（莊曜聰攝）

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白河商工三年級學生詹鎔伊2歲喪父，由阿公、阿嬤及未嫁的姑姑拉拔長大，她取得電腦軟體應用乙級證照，未來將朝金融管理方向發展，盼能學以致用。（莊曜聰攝）

國立白河商工參加年度全國乙級技術士技能檢定考試，及格率再創新高，應屆畢業生中有51%取得證照，還有14人取得2張以上的乙級證照，成績亮眼，校方23日公開表揚，而其中取得電腦軟體應用乙照的詹鎔伊，在2歲喪父後相繼由祖父母及未嫁的姑姑帶大，她求學認真，未來想從事金融管理工作學以致用。

近年大學文憑不再是就業的保障，社會新鮮人低薪情況嚴重，技職體系由於會輔導學生考取相關技能證照，無論是進修或進入職場都有加分效果，白河商工校長邱進興說，乙級證照在升學推薦甄試的審查上可加分15％，在就業市場上更具競爭力，保障工作的起薪能在一定水準之上。

白河商工雖地處偏遠，但近年來不斷改善軟硬體設備，校內目前擁有的專業實習工廠還有設置國家甲、乙、丙三級檢定考場的水準，加上師資持續補強，雖然仍受到少子化影響招生，但學生表現越來越出色，今年畢業生取得95張乙級證照，全校學生共取得409張丙級證照，都是歷年來最好的成績。

邱進興說，其中高三商的詹鎔伊2歲時喪父，由阿公、阿嬤扶養，多年前2人相繼過世，未出嫁的姑姑獨立將她扶養長大，日前還獲模範媽媽表揚，詹鎔伊不被家庭狀況影響，認真求學，獲得電腦軟體應用乙照，未來希望進入金融管理領域來學以致用。

(中時 )

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