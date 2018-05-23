檜意森活村引新血 森森不息街頭劇場進駐

「森森不息街頭劇場」正式進駐嘉義市檜意森活村，周末下午固定演出。（呂妍庭翻攝）

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「森森不息街頭劇場」正式進駐嘉義市檜意森活村，周末下午固定演出。（呂妍庭翻攝）
「森森不息街頭劇場」正式進駐嘉義市檜意森活村，周末下午固定演出。（呂妍庭翻攝）
「森森不息街頭劇場」正式進駐嘉義市檜意森活村，周末下午固定演出。（呂妍庭翻攝）

原為日治時期林務局員工宿舍的嘉義市檜意森活村，近年來已成為嘉市知名文創園區，為增添園區藝文展演元素，經營團隊引進「森森不息街頭劇場」，透過周末常態駐點演出，為檜意森活村帶來濃厚的盛夏行動藝術氣息。

檜意森活村行銷專員侯佩妏指出，園區內共有6大主題區域，現每個月接受街頭藝人提出表演申請，反應也不錯，為強化園區多元豐富性，3月主動接洽「森森不息街頭劇場」，經過1個多月試水溫，決定把舊時嘉義館前空地做為劇場固定展演的場域，以集結人氣，讓更多人認識「森森不息街頭劇場」。

侯佩指出，「森森不息街頭劇場」是由一群熱愛街頭表演的藝術家所組成，像是從雲門舞集出道的團長趙敦毅，或是因街舞而啟發未來表演之路的副團長陳育偉、團員陳雅鈺，團員們的共同目標是帶著熱愛的藝術表演，到世界各地發光發熱，而選擇從街頭開始，是因為街頭給他們最直接的反饋。

曾有團員透露，「在街頭看著觀眾的表情，感受比在聚光燈下的舞台強多了！」，其中陳育偉23歲被醫生診斷出右手腕隧道症候群，舞蹈之路就此瓦解，但他並沒有放棄，而是選擇站上街頭，對他來說，夢想並非遙不可及，當他站上2層樓高的椅子，看到、感受到底下觀眾的屏息和緊張，都讓非科班出身的他，獲得滿滿能量。

侯佩妏說，包括2015年開始投身街頭表演，開始與立方體共存亡的趙敦毅，或是想到芝加哥進修歌舞劇，希望藉由求學期間學習的呼拉圈、高空綢吊技術，到國外吸收更多專業知識與技能的陳雅鈺，劇場成員對表演都充滿熱情，相信因為他們的駐點，能為檜意森活村帶來更多觀光動能。

(中時 )

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