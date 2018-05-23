雜糧加工當零嘴美味健康 南市農業局推廣

2018年05月23日 19:14 中時 莊曜聰

台南市新市區農會以毛豆開發出餅乾、麵條、冰淇淋等多項加工產品，替農會增加不少財源，西港、善化的胡麻產品也紅到北部。（莊曜聰攝）

台南市種植胡麻面積2000公頃、黑豆700公頃，毛豆100公頃，雜糧生產量不低，且主要生產區農會藉著群聚效應也開發不少周邊加工品，南市農業局23日邀集西港、善化、新市、下營等產區農會，舉辦記者會推廣優質雜糧加工食品，可做為下午茶點心、零食，兼具美味與健康。

農委會近年為調整稻米產業結構並活化休耕政策，推動大糧倉計畫，在南部雙期稻作區推動稻田轉作雜糧，鼓勵農民種植地瓜、大豆、胡麻、食用玉米、花生、蕎麥等作物，提高國產雜糧自給率，部分區域農會也逐漸發展出有特色的雜糧加工產業。

新市區農會以毛豆研發出茶豆香酥、毛豆吐司、毛豆冰淇淋等產品，農會超市的毛豆霜淇淋更是熱門限定商品；西港區農會及善化區農會胡麻產品都紅到北部，本土胡麻做成的餅乾、芝麻糖、包子饅頭等風味十足；下營區農會的黑豆茶、黑豆粉也很受消費者歡迎，農業局指出，這些產品拿來當零嘴跟點心，好吃又健康。

南市農業局表示，區內農會與農民契作，取得優質的農產後，再開發出各式特色的加工食品，不但提升農產附加價值，替農民找出路，消費者也能吃到在地製造的好味道，目前都能直接向農會訂購，或者上網預訂，還享有宅配到府服務。

(中時 )