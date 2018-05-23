荔枝椿象蔓延至市區 市府將加強宣導防範

2018年05月23日 19:13 中時 陳世宗

「蟲蟲危機」荔枝椿象，全面入侵市區校園、公園，連住宅區也慘遭淪陷，引起民眾望蟲色變。（陳世宗攝）

近年來荔枝椿象已成為全國性的新興害蟲！台中市議員張玉嬿等23日指出，近來荔枝椿象有從果園蔓延至市區的情形，希望市府加強宣導防範措施。副市長張光瑤說，近期將召開跨局處會議，研議如何全面防治荔枝椿象，並利用多元管道加強宣導防範措施。

台中市議會23日進行財政經濟業務質詢，市議員沈佑蓮、張玉嬿、蔡雅玲、羅永珍等人均關心今年市府荔枝椿象防治情形，盼能加強宣導防範措施。

張玉嬿和謝志忠說，去年荔枝椿象開始在各地猖獗，今年市府除協助農民噴農藥外，還全國首創卵片收購、每片2元，總共收購14萬片，並配合平腹小蜂的生物防治施放約129萬隻，可是今年荔枝椿象密度比去年還高，農民抱怨連連。

蔡雅玲、沈佑蓮說，校園、公園、住宅區也都被荔枝椿象肆虐，不少民眾的衣服被產卵，兒子從學校回家還說要和牠對抗，市府跨局處防治小組應該儘速成立，並由副市長主導，編列充足預算及人力，全面性防治，解決荔枝椿象蟲蟲危機。

農業局長王俊雄指出，防治荔枝椿象方式，主要有化學防治、物理防治及生物防治等3種，採慣行栽培的農民，可視氣溫及荔枝椿象發生情形，約在2月啟動化學防治。

副市長張光瑤說，鑒於荔枝椿象已經出沒於市區的校園及住宅區，市府近期將召開跨局處會議，邀集農業局、教育局、新聞局等相關局處，研議如何全面防治荔枝椿象，並利用多元管道加強向市民宣導防範措施。

(中時 )