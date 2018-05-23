清水大安水蓑衣復育園區變保育殺手？

市議員王立任質詢說，清水型的大安水蓑衣與大安型不同；市府豈能任意復育！（陳世宗攝）

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瀕臨絕種的稀有植物「大安水蓑衣」分為清水型與大安型！市議員王立任23日為水蓑衣請命，抨擊農業局在清水園區竟復育大安型，令人不解？農業局長王俊雄指出，市府將以復育在地為原則，並透過解說牌設置，作為全民環境教育園區。

王立任表示，大安水蓑衣為台灣特有種，全台灣野生族群少於500株，列入保育類的植物，大安水蓑衣又可依棲地、外觀、開花期、結果與否；分為大安型與清水型兩個種類，以大甲溪為界，溪北為大安型、溪南則為清水型。

王立任指出，水蓑衣是瀕臨絕種的稀有植物，建議市府應在清水高美濕地積極復育清水型水蓑衣，而非復育大安型水蓑衣，如此一來，將可能威脅原本當地適合的物種生存，亦影響清水型水蓑衣的復育情況。

王立任說，因大安型具有有性繁殖（會開花結種子）及無性繁殖的特性，較只能靠無性繁殖的清水型（不結種子）優勢，長期下來，若園區的大安型外溢到其他棲地，可能會對在地的清水型水蓑衣造成危害。

王俊雄強調，該局和長年關心且有研究的靜宜大學蔡志忠老師討論合作，陸續將經鑑定過的清水型水蓑衣，分批栽種復育至現地，觀察並記錄，以增加清水型水蓑衣數量；並透過解說牌的設置，教導民眾認識在地水蓑衣植物及復育的過程。

(中時 )

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