經濟不景氣 市議員為民請命要求凍漲房屋稅

2018年05月23日 19:33 中時 陳世宗

5月是課徵房屋等稅的季節！市議員謝明源等人23日聯合質詢時，要求市府應苦民所苦凍漲房屋稅，不應一味調高稅率，無視百姓感受。台中市政府地方稅務局長陳進雄說，市府只針對今年7月1日以後取得使用執照或新建、增建、改建的房屋，調整房屋標準單價60％，調幅6都最低。

台中市議會23日進行財經委員會業務質詢，市議員陳淑華、翁美春、謝明源、邱素貞等人，關心台中市的房屋稅3日的漲幅！陳淑華說，很多民眾住的是2、30年的老房子，房子越來越老，每年折舊越來價值越低，漲房屋稅根本沒有道理。

邱素貞表示，房屋稅3年調整一次，前市長胡志強主政13年期間，房屋稅未調整、凍漲；107年7月1日新房子或者領得使用執照將調漲60％，目前物價上漲，希望市府應苦民所苦，不要一次漲足。

陳進雄指出，除台中外的5個直轄市，103年起均已陸續調整標準單價。以台北調幅160％最高、新北100％第二、高雄81％第三、台南66.67％第四、桃園60％第五。台中是最後調整的直轄市調整60％，與桃園並列6都最低。

陳進雄強調，作為房屋稅課稅基礎的房屋標準價格，每3年應重行評定1次，3年內都會按照委員會評議結果，不會另外再調整；基本上舊屋3年內的房屋稅不會調漲，甚至可能因折舊降低稅額。

謝明源、翁美春說，他們服務處接獲很多民眾陳情反映房屋稅要調漲，經過了解才知道是107年7月1日以後，取得使照的建物以及增建或改建的舊建物，才會適用新的房屋標準單價，希望稅務局對於政策要加強說明，讓民眾了解不要產生恐慌。

(中時 )