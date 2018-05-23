食安有漏洞 鹹蛋黃殘留工業染劑只能詐欺起訴

2018年05月23日 19:31 中時 張朝欣

雲林地檢署偵辦鹹蛋黃驗出工業用染劑「蘇丹色素4號」案，發現雲林縣元長鄉的蛋鴨場與畜牧場所生產的鹹鴨蛋含有蘇丹色素4號，但因食安立法有漏洞，23日檢方僅能依刑法詐欺取財罪嫌將張姓負責人提起公訴。

台中市政府衛生局於2017年8月，進行中秋節應景食品抽驗，檢出1家糕餅業者的蛋黃酥中的鹹蛋黃，含有不得添加、有致癌風險的工業用染劑蘇丹色素4號，經追查蛋類來源，生產者為元長鄉張信榮經營的永信蛋鴨場與張營畜牧場。

雲林地檢署獲報後，檢察長鄭銘謙立即指派檢察官吳文城偵辦，配合雲林縣衛生局聯合稽查，驗出永信蛋鴨場的鹹蛋、鴨蛋、鹹蛋半成品、鴨脂肪，以及張營畜牧場的鴨蛋、鴨脂肪均有蘇丹色素4號殘留。

張信榮自知難逃法網，承認在攪拌液態飼料時，加入鈣粉與蘇丹色素4號再餵養鴨子。檢方認為張嫌經營鴨蛋場多年，明知蘇丹色素4號加入飼料中餵食蛋鴨，雖可讓產出的鴨蛋紅潤有賣相，卻可能危及食用者的健康。

檢方指出，張嫌為了節省成本，捨棄較貴的天然胡蘿蔔素，使用對人體有害的工業用染劑蘇丹色素4號做為飼料添加物，並將所生產的鹹蛋黃賣給不知情的糕餅業者製成糕餅供消費者食用，涉犯詐欺取財罪嫌，經蒐證後偵結起訴。

檢察官吳文城辦案期間，對於添加未經主管機關許可的添加物進入飼料中，餵食養殖禽畜後殘留之行為，進行相關食安法規研究，發現均無刑罰規範可資適用，僅能處以行政罰緩，認為食安立法漏洞實有修法補救的必要。

(中時 )