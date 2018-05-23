劉德華為《東方華爾街》獻出電視劇監製處女秀！遺憾因摔馬沒有一起打仗

2018年05月23日 19:32 中時 林淑娟

劉德華以監製身份出席《東方華爾街》首播記者會。（衛視電影台提供）

劉德華與導演黃國強。（衛視電影台提供）

《東方華爾街》首播記者會。（衛視電影台提供）

劉德華與吳鎮宇、張孝全。（衛視電影台提供）

由劉德華（華仔）監製、斥資超過1億5千萬台幣（500萬美金）拍攝的FOX首部原創影集《東方華爾街》，23日於香港舉行首播記者會，監製劉德華、導演黃國強率領兩位男主角吳鎮宇、張孝全及張可頤、譚耀文、陳家樂、蔡潔、廖啟智等演員與亞洲各地媒體見面。華仔表示，還好這部劇在他去年1月摔馬之前就籌備好了，「只是中間執行過程沒有一起打這場仗，覺得有點遺憾」。

該劇卡司集合中港台各地優秀演員，陣容華麗，連金馬影后桂綸鎂都以隱藏版彩蛋演員身份客串演出，除了香港，也遠赴華仔老婆朱麗倩的故鄉馬來西亞拍攝，他坦言「去馬來西亞拍攝本來是我的意思，結果我沒去」，因為拍攝期正逢他在養傷。他說，希望這故事不只是香港傳統故事，還可以走出香港、放眼整個東方，希望可以在大中華地區的每個地方都很接地氣，所以這次也是經過長時間的選角，兩個男主角吳鎮宇、張孝全雖是第一次合作，但出奇的有默契。

華仔這次獻出電視劇監製處女秀，但他沒有參與演出，他說，之前完全沒有想過要自己下來演，「有想說我不演會不會有什麼問題，結果這次發現，不會有問題」。他謙虛地笑說：「還好我沒有演，不然就被比下去了！」如果有第二季會下海演出嗎？他幽默表示：「第二季是桂綸鎂，我是第18季！」對於吳鎮宇期待能跟他演出對手戲，華仔說，他也很期待，「如果這次有三倍點擊率，我之後很可能會出現！」

他表示，電視在他的生命是不可或缺的其中一個版塊，正好福斯傳媒找上他，希望做出跟美劇一樣規格，故事則有別於目前華語電視劇，這樣的想法打動他，所以因緣際會下一拍即合，加上這次卡司有吳鎮宇、張孝全等大咖加入，有信心把這部劇製作得不一樣。未來如果有機會的話，他也會再繼續監製其他電視劇。他透露，其實之前就曾跟很多電視台提過想拍劇，但可能礙於題材、預算，與香港傳統電視台都沒有談攏，這次在非常好的空間、價碼下與福斯談成合作，也完成品質很好的5集影集，他雖不對這部作品打分數，但算滿意，也樂觀期待第二季很快就會出現。

至於為何邀請桂綸鎂客串，他表示，桂綸鎂是大家很喜歡的演員，過去很多年都看到她不錯的作品，她與張孝全合作《女朋友。男朋友》的感覺非常好，兩人在鏡頭上很有化學作用，「我沒有親自邀請，怕她不好意思，希望用劇本上打動她， 她願意來演，我覺得蠻驕傲的！」《東方華爾街》FOX+將於24日晚間搶先上架， 5月25日衛視電影台晚間9點首播全新兩集。

(中時 )