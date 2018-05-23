邱志偉力推 休漁補貼將提高至二萬元以上

2018年05月23日 19:48 中時 林雅惠

為落實海洋永續、並確保休漁時期漁民有基本收入，立委邱志偉、楊曜等人共同推動漁業法修法，重點包括休漁補貼寫進法條、提高自願性休漁獎金至二萬元以上，該法案已通過經濟委員會審查，待立法院院會三讀後正式實施。未來設籍於北高雄港區的漁船，每年可領取的休漁補貼總額將超過1,000萬。

邱志偉表示，根據委員會審查完竣的版本，未來單一漁船、舢舨及漁筏之漁民自願性休漁獎金提高至二萬元；並依據漁船噸數計算，每噸再加發一千五百元，最高休漁獎勵金以二十萬元為上限。只要一年出海90天以上、休漁120天以上的漁船皆有領取資格。

近來因應海洋保育，政府推動休漁期、禁止漁船捕魚作業，許多漁民收入跟著受到影響，邱志偉看了十分不捨，他認為，追求海洋保育的同時，也應照顧到漁民生計需求，政府有義務制定措施協助漁民渡過休漁期。

邱志偉進一步指出，設籍於北高雄永安、彌陀、梓官、茄萣地區的漁船超過500艘，修法通過後，該區域每年可領取的休漁津貼總額將超過1,000萬，他希望，這筆錢可在漁民無法出海時，適時補貼其生活所需。

邱志偉來自地方、深知漁民辛勞，他擔任立委後持續透過各種質詢、協調會等，向中央反映漁民情況、爭取相關預算補助，目的都是協助漁民過更好的生活，他強調，未來仍為繼續堅持、幫助漁民鄉親爭取更好的工作及生活環境。

(中時 )