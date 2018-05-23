吳鎮宇拉台灣男神一起吃喝腫了3公斤 怪張孝全「體質特殊」

吳鎮宇、張孝全。（衛視電影台）

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張孝全。（衛視電影台）
吳鎮宇、張孝全。（衛視電影台）
監製劉德華與吳鎮宇、張孝全。（衛視電影台）

金馬影帝吳鎮宇與台灣男神張孝全在衛視電影台《東方華爾街》首度合作，兩人個性都慢熟，拍戲過程中，吳鎮宇為了高官的角色形象需求，私下刻意吃吃喝喝，還經常拉著張孝全一起吃東西，他23日受訪時笑說：「怕孝全還是標準身材，所以拉他一把，結果他身材沒變形，我自己變形。」戲拍完，他共胖了3公斤。

吳鎮宇說，這次FOX原創影集，雖然只有五集，比電影長但比一般電視劇短，台詞沒有太多廢話，因此演起來相當過癮。飾演對手戲的另一男主角張孝全談到，剛開始拍的時候有點緊張，因為廣東話還不太熟悉，但愈拍愈順手，甚至拍完還胖了一點點。

《東方華爾街》是張孝全睽違7年多回歸電視劇的重要作品，他說，能與前輩吳鎮宇合作非常開心，吳鎮宇也說兩人有很多火花，很期待有第二季再度合作，他透露在馬來西亞拍攝時每晚都邀張孝全一起去吃東西，「做官的就是每天吃吃喝喝的吧，不然沒那個角色的感覺」，只是因為張孝全有「特別的體質」，所以最後只有自己吃到像胖子一樣。

記者會中一大亮點還有桂綸鎂以聲音祝賀這部戲成功，因為桂綸鎂客串演出，雖然只拍了三天戲，但能再次和老朋友張孝全合作感到相當開心。

(中時 )

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