高中生瘋赴陸...建中、武陵校長被「關切」 調查局回應了

2018年05月23日 19:43 中時電子報 林毅

高中畢業生申請赴陸就讀人數暴增，卻驚傳武陵高中與建中校長接到調查局與教育部的來電「關切」，要求說明，對此調查局回應，只是為了瞭解陸方的「對台31措施」。

台灣高中生畢業後赴陸就讀颳起了新風潮，今年人數更是暴增，沒想到因此引來政府關切，引發軒然大波，被網友批評根本是「綠色恐怖」。

對此法務部調查局在稍早回應，調查局說只是為了瞭解陸方的「對台31措施」對各產業的影響程度進行了解，提供政府施政參考，對於學校治學、行政業務從不干涉，被錯誤解讀成「綠色恐怖」掌控學校表示並非事實。

調查局公告全文如下：

本局職司國內安全調查工作，為了解中共於107年2月28日發布「對臺31項措施」對我國各產業之影響程度，就相關產業之各面向，由外勤處站進行了解，以提供政府施政參考。

本局各外勤處站平時即與轄內各機關、學校、企業等均有常態性公務聯繫，其中包含桃園市武陵高中及臺北市建國高中，因此針對報載高中(職)畢業生申請赴陸就學之概況，曾向兩校校長了解學生申請赴陸就學情形，純粹係基於本局業務職掌，全般了解概況後，提供政府施政參考，對於學校治學、行政業務從不干涉，且兩次聯繫純係一般公務聯繫性質，本局依據各項業務職掌，依法推動工作，非如部分媒體、人士錯誤解讀為被「調查局調查」、「綠色恐怖」掌控學校等，特予澄清，以免錯誤資訊持續誤傳。

(中時電子報)