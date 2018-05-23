陸新型磁浮列車試驗成功 時速160公里以上

大陸軍方的國防科技大學研製的新型磁浮列車屬於中速磁浮列車。（圖／看看新聞）

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中時電子報

大陸解放軍所屬的國防科技大學宣布，由該校領銜研製的新型磁浮列車工程樣車運行試驗取得成功，時速可達160公里以上。此一試驗成功標誌著大陸已掌握中速磁浮交通核心關鍵技術，對推動磁浮交通技術有十分重要的意義。

據《看看新聞》報導，大陸軍方的國防科技大學專家指出，本次運行試驗是大陸「十三五」先進軌道交通重點專項課題的階段性成果。該列車在國際上首次採用「長定子永磁直線同步牽引＋永磁電磁混合懸浮」技術方案，具有能耗低、牽引效率高、設備更換維修方便等特點。

磁浮列車因噪音低、損耗小、易維護，被譽為「零高度飛行器」。（圖／看看新聞）

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此外，這項技術通過對牽引和懸浮系統的優化升級，在模塊化、輕量化、集成化等方面實現了一系列關鍵技術突破，與現在投入運營的中低速磁浮交通相比，懸浮功耗降低20%，牽引效率提高10%以上，已達到國際先進水平。

新型磁浮列車的駕駛室。（圖／看看新聞）

專家指出，磁浮列車由於車體與軌道不接觸、無摩擦，具有噪音低、損耗小、易維護等優點，被譽為「零高度飛行器」。目前世界上投入商業運行主要有高速和中低速兩類磁浮交通線。高速磁浮速度快，但系統結構複雜、造價高、轉彎半徑大、選線要求高；中低速磁浮結構簡單、轉彎半徑小、選線靈活，但存在牽引效率低、速度提升受限等不足。如何揚長避短，研製出兼具兩者優點的中速磁浮列車，成為了我國磁浮交通發展的一項新課題。

磁浮列車的軌道。（圖／看看新聞）

報導說，2009年以來，該校與中國中車唐山機車車輛有限公司、北京磁浮交通發展有限公司、中國科學院電工研究所等單位合作，經過多年努力，實現了混合懸浮控制、高精度定位測速、降低電磁鐵發熱、電器設備結構優化等一系列關健技術突破，研製出時速160公里的新型磁浮列車工程樣車，為發展時速200公里的中速磁浮交通奠定了堅實技術基礎。

這種兼具高速與中低速磁浮交通優點的新型磁浮列車，將為大陸提供一種方便快捷的綠色軌道交通工具，非常適合在城市群之間、中心城市和衛星城市之間和大城市中運行，具有廣闊的應用前景。

解放軍國防科技大學是大陸最早開展磁浮交通技術研究的單位之一， 2000年後開始與大陸17家企業和科研院所合作，推進國產磁浮交通工程化研發和產業化應用，為長沙磁浮快線和北京S1線建設提供技術與核心裝備支援，使大陸成為目前世界極少數擁有磁浮交通商業運營線的國家。

(中時電子報)

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文章來源：我國新型磁浮列車試驗成功 時速可達160公里以上

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