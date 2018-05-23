頭城人文國中小爭議再起 新得標經營團隊遭質疑「借屍還魂」

2018年05月23日 21:45 中時 胡健森

人文展賦教育基金會在網路群組中的貼文內容，恐更落實「借屍還魂」的外界質疑。（讀者提供）

公辦民營的宜蘭縣頭城人文國中小因爆發多次弊端，負責經營的人文展賦教育基金會去年遭縣府提前解約並重新招標另覓經營者，但卻由原人文展賦基金會的成員另外以自然人「周樂生」身份投標並獲選，引發外界質疑根本是「借屍還魂、換湯不換藥」，由數十名學生家長組成的反對方除展開連署反對並質疑縣府教育處長陳正華等人涉嫌瀆職、圖利特定人士，將在近日內將全案送交監察院、檢調及政風單位調查，是否有人謀不臧之情事。

縣府教育處對此事態度極為低調，僅表示都是依照相關規定辦理招標，且由9位遴選委員所決定，但卻拒絕公布15日初選的遴選委員名單，更引發是「黑箱作業」的質疑。

反對一方披露說，除了在15日初審時已瀰漫一股護航周樂生的氣氛，16日複審時，教育處長陳正華更罔顧臨時動議決議，執意以前一天的初審結果，指定周樂生已通過初審的前提下，拒絕複審出席委員在會議中詳實複審的要求，強行通過以周樂生為得標人之決定，凌駕教審會的法定職權，並置各教審委員複審權利於不顧，即刻複審決定周樂生確定得標，已涉嫌違反政府招標應秉持公平、公正、公開的最高原則，涉嫌圖利特定投標人，並涉嫌瀆職。

至於再度取得學校經營權的「人文國中小親師生轉型自救會」則表示，周樂生是人文國中小聘任之教師，並非「人文展賦教育基金會」聘任之教職員，因為在未能及時成立法人的情況下，自救會推舉周樂生老師以自然人身分參與招標，目的在維護並保障人文展賦教育理念之延續性以及延續孩子們的教育權益，絕非基金會代表。

但根據反對者一方所提出的證據，基金會一直努力扶植人文國中小家長或教師以自然人方式參與招標，因此自救會方面的說法只是企圖做「身分形式上之切割」，此外，新團隊成員包括校長馬駿良是前人文展賦教育基金會董事、願意留任教師樊琪則是前人文展賦教育基金會董事及基金會創辦人兼執行總監楊文貴妻子，可見與原團隊是同一批人，根本就沒有「爭議人物離開新經營團隊」這回事。

縣府教育處長陳正華則澄清說，當天教審會複審人文國中小委託私人辦理案，在討論過程中有委員建議是否可以「從缺」，不選出任何一個投標的團隊，他個人僅以委員的身份發言，希望能尊重初審小組的專業，從中決定一個最適合的團隊來委託辦理，且會中多數委員的發言也表達共識與肯定，最後經由主席裁示做成決議，絕無反對者所稱「強行通過」及圖利、瀆職等指控情事。

(中時 )